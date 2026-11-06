به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آذربایجان‌شرقی، رسیدگی به مشکلات و نیازهای بازنشستگان را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های مسئول دانست و بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت این قشر تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و مسئولیت مدیران در این مقطع اظهار کرد: خدمت در چنین شرایطی مسئولیت سنگینی است و باید تلاش کنیم بهترین عملکرد را در انجام وظایف خود داشته باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش کانون‌های بازنشستگی در پیگیری مطالبات این قشر گفت: اعضای کانون بازنشستگان از منافع شخصی خود عبور کرده‌اند و به‌عنوان واسطه‌ای میان دولت و بازنشستگان، برای تحقق خواسته‌های این گروه تلاش می‌کنند.

سرمست مسائل معیشتی، بهداشت و درمان را از مهم‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان عنوان کرد و افزود: موضوعاتی که نمایندگان کانون بازنشستگان مطرح می‌کنند، برای مدیریت استان نیز اهمیت دارد و باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه استانداری برای پیگیری مسائل بازنشستگان آمادگی دارد، خاطرنشان کرد: مطالبات این قشر به قوت خود باقی است و رئیس‌جمهور نیز همواره بر ضرورت توجه به اقشار آسیب‌پذیر در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تأکید دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات موجود در سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، باید تمام ظرفیت‌ها برای پاسخگویی به مطالبات قانونی و به‌حق بازنشستگان به کار گرفته شود.

پیگیری احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در سهند

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: از زمان پذیرش مسئولیت استانداری، موضوع احداث بیمارستان جدید ۲۹ بهمن تبریز را پیگیری کرده‌ام، اما این طرح با دشواری‌هایی در مسیر اجرا روبه‌روست.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی نمایندگان مجلس، دستگاه‌های مسئول استان و دولت، زمینه اجرای این پروژه فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از پیگیری برای احداث بیمارستان یا دست‌کم یک کلینیک تخصصی در شهر سهند خبر داد و تأکید کرد: این شهر به مرکز درمانی تأمین اجتماعی نیاز دارد و پیگیری‌ها برای تأمین این زیرساخت ادامه خواهد داشت.

حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی

سرمست در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: با وجود درگیری کشور در وضعیت جنگی، برنامه‌های توسعه‌ای استان متوقف نشده و پروژه‌های راهبردی و زیرساختی همچنان در حال پیگیری است.

وی همدلی و همراهی میان مسئولان و بخش‌های مختلف جامعه را عامل مؤثر در شتاب‌بخشی به توسعه استان دانست و خواستار شکل‌گیری فضای همکاری میان همه افراد و مجموعه‌های اثرگذار شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین حمایت از بخش تولید را از اولویت‌های مدیریت استان در شرایط جنگی برشمرد و گفت: از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی برای پشتیبانی از تولید استفاده کرده‌ایم؛ چراکه حفظ فعالیت واحدهای تولیدی به سود کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

سرمست با اشاره به تلاش کارگران و تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی افزود: حمایت و تشویق فعالان این بخش ضروری است تا چرخه تولید در استان بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در پایان بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی زندگی بازنشستگان تأکید کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نباید تنها به حقوق، بیمه و درمان محدود شود، بلکه باید از ظرفیت‌های استان برای طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی با هدف حفظ نشاط و روحیه این قشر نیز استفاده کرد.