به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سنقروکلیایی با تأکید بر اهمیت تقوای الهی، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه انسان‌ها را به فراهم کردن توشه برای زندگی آخرت سفارش کرده‌اند؛ چراکه عمر دنیا گذراست و انسان با شتاب به سوی سرای باقی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، یقین به قیامت را از ویژگی‌های مهم پرهیزگاران دانست و افزود: فراموشی روز حساب از عوامل اصلی انحراف انسان است و اگر باور به معاد در وجود فرد نهادینه نشود، آگاهی و دانش دینی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند او را از گناه و رفتار نادرست بازدارد.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه علم بدون اعتقاد و عمل ممکن است تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار گیرد، تصریح کرد: انسان باید همواره خود را در برابر حسابرسی الهی مسئول بداند و اجازه ندهد خواسته‌های زودگذر و لذت‌های دنیوی، سرنوشت اخروی او را تحت تأثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به اینکه مردم در مواجهه با دنیا و آخرت رویکردهای متفاوتی دارند، گفت: گروهی زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند، گروهی آخرت را در اولویت قرار می‌دهند و عده‌ای نیز میان کارهای نیک و گناه در رفت‌وآمد هستند؛ از این رو، انسان باید با تقویت ایمان و مراقبت از رفتار خود، مسیر زندگی‌اش را اصلاح کند.

وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین (ع) درباره دنیا افزود: منظور از دلبستگی نکوهیده به دنیا، صرف برخورداری از امکانات، کار و کسب درآمد نیست؛ بلکه غفلت از خدا، سرگرم شدن به امور بی‌ارزش، فخرفروشی، حسادت و تلاش برای تحقیر دیگران از مصادیق دلبستگی آسیب‌زا به دنیاست.

امام جمعه سنقروکلیایی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) از فعالیت اقتصادی و به دست آوردن مال در مسیر درست پرهیز نداشتند، بلکه ثروت را در راه خدا و کمک به دیگران به کار می‌گرفتند؛ بنابراین آنچه انسان را از مسیر آخرت دور می‌کند، وابستگی‌های نفسانی و ترجیح خواسته‌های نادرست بر ارزش‌های الهی است.

حجت‌الاسلام رضایی در خطبه دوم با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به جریان‌هایی که همچنان به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی احزاب یا امتیاز دادن به آمریکا امید بسته‌اند، بر ضرورت واقع‌بینی در برابر سیاست‌های این کشور تأکید دارد.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، افزود: این رویکرد نشان می‌دهد که پاسخ دفاعی کشور نباید به محدوده جغرافیایی خاصی محدود شود و نیروهای مسلح باید متناسب با نوع و منشأ تهدید، آمادگی لازم را داشته باشند.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه قدرت دفاعی کشور تنها به توان نظامی محدود نیست، تصریح کرد: حضور مردم در صحنه، تقویت بنیه معنوی نیروهای مسلح و توجه به نیازهای معیشتی آنان نیز از مؤلفه‌های مهم اقتدار و آمادگی کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه به نتایج انتخابات اخیر آمریکا و کاهش موقعیت جمهوری‌خواهان اشاره کرد و گفت: برخی مقام‌های آمریکایی در تحلیل این نتیجه، موضوع جنگ با ایران، بی‌توجهی به مسائل اقتصادی و معیشتی شهروندان و حمایت از رژیم صهیونیستی را از عوامل مؤثر بر وضعیت حزب جمهوری‌خواه عنوان کرده‌اند.

وی افزود: اختلافات حزبی در آمریکا نباید موجب خوش‌بینی به تغییر بنیادین سیاست‌های این کشور در قبال ایران شود؛ چراکه به اعتقاد وی، هر دو جریان اصلی سیاسی آمریکا در موضوعات مرتبط با ایران و جهان اسلام رویکردهای خصمانه‌ای داشته‌اند.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم و روز هوافضا، یادآور شد: بخش مهمی از توان دفاعی و دستاوردهای راهبردی امروز کشور، حاصل تلاش دانشمندان و شهدایی است که با مجاهدت و پشتکار، زیرساخت‌های علمی و دفاعی ایران را توسعه دادند.

حجت‌الاسلام رضایی با تجلیل از شخصیت و تلاش‌های شهید تهرانی‌مقدم، گفت: مدیریت، اخلاص، همت بلند و نگاه آینده‌نگر از ویژگی‌هایی بود که در مسیر فعالیت این شهید برجسته دیده می‌شد و نسل امروز باید با شناخت سیره شهدا، این خصوصیات را در زندگی و مسئولیت‌های خود به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های دفاعی کشور حاصل سال‌ها تلاش و فداکاری است و نباید رنج مردم در دوران حملات موشکی و همچنین مجاهدت نیروهایی را که برای ایجاد توان بازدارندگی کشور تلاش کردند، فراموش کنیم.

امام جمعه سنقروکلیایی در پایان بر ضرورت پایبندی به تقوا، حفظ آمادگی در برابر تهدیدها، قدردانی از شهدا و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب تأکید کرد و برای عزت و پیروزی ملت ایران و نیروهای مقاومت دعا کرد.