به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران، بستن تنگه هرمز و تحمیل هزینه‌های سنگین به آمریکا، محاسبات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا علیه ایران طی ۴۷ سال گذشته و همچنین آنچه هشت ماه جنگ نظامی خواند، افزود: ملت ایران با وجود این فشارها تسلیم نشد و مقاومت خود را در عرصه‌های مختلف ادامه داد.

امام جمعه رباط‌کریم با مرتبط دانستن پیامدهای جنگ علیه ایران و تحولات انتخاباتی آمریکا تصریح کرد: بسته شدن تنگه هرمز و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ، از عوامل نارضایتی عمومی در آمریکا از دونالد ترامپ و دولت او بود که به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای منجر شد.

ترابی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را آزمونی برای سنجش میزان مقبولیت رئیس‌جمهور این کشور دانست و گفت: رأی‌دهندگان آمریکایی با حضور در انتخابات، نارضایتی خود را از عملکرد ترامپ، به‌ویژه در قبال جنگ علیه ایران، نشان دادند.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌های منتشرشده درباره نتایج انتخابات آمریکا ادامه داد: برخی تحلیلگران خارجی معتقدند پیروزی در این معادله سیاسی تنها به دموکرات‌ها تعلق نداشته و مقاومت ایران نیز در شکل‌گیری این نتیجه نقش داشته است.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین تلاش ترامپ برای تغییر نظام سیاسی ایران را از موضوعات مورد اشاره در تحلیل خود دانست و خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران به نتیجه مورد نظر واشنگتن منجر نشد و به اعتقاد وی، پیامدهای آن در تحولات سیاسی داخلی آمریکا نیز نمایان شد.

ترابی با اشاره به تغییر نگرش بخشی از افکار عمومی آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی اظهار کرد: حمایت از اسرائیل دیگر الزاماً یک امتیاز انتخاباتی محسوب نمی‌شود و می‌تواند برای احزاب و جریان‌های سیاسی هزینه ایجاد کند؛ همچنین نسل جوان آمریکا نگاه متفاوتی به این رژیم پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در رویکرد کلی نسبت به ایران تفاوت بنیادینی وجود ندارد، بیان کرد: هر دو حزب از نگاه وی تحت تأثیر لابی صهیونیستی قرار دارند و در اهداف راهبردی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارند.

امام جمعه رباط‌کریم افزود: هر دو جریان سیاسی آمریکا به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران هستند، اما در شیوه‌ها، ابزارها و تاکتیک‌های اجرایی تفاوت دارند؛ بنابراین نباید تفاوت روش‌ها را به معنای تغییر اهداف راهبردی واشنگتن تلقی کرد.

ترابی در پایان تأکید کرد: جابه‌جایی قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، چه در کاخ سفید و چه در کنگره، لزوماً به تغییر سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران منجر نمی‌شود و نباید انتظار تحول اساسی در رویکرد آمریکا با تغییر حزب حاکم را داشت.