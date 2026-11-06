به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه پس از بازدید از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه، با اشاره به استقبال هنرمندان و استان‌های مختلف از این رویداد، اظهار کرد: حضور گسترده استان‌ها در نمایشگاه و استقبال صورت‌گرفته از آن، نشان‌دهنده ظرفیت این رویداد برای معرفی هنرهای سنتی است و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را در حمایت از این بخش افزایش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه صنایع‌دستی را بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی استان دانست و افزود: رشته‌هایی مانند گلیم‌بافی و قلم‌زنی که کرمانشاه در آن‌ها سابقه و شهرت دارد، باید مورد توجه قرار گیرند و با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب، زمینه بازگشت آن‌ها به جایگاه گذشته فراهم شود.

وی آموزش و پرورش نسل تازه‌ای از هنرمندان را از الزامات احیای صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: برای تداوم این هنرها باید دوره‌های آموزشی برگزار شود و نیروهای جوان و علاقه‌مند با مهارت‌های تولید آشنا شوند؛ همچنین نوآوری در طراحی و تولید محصولات می‌تواند به تناسب بیشتر آن‌ها با نیازها و سلیقه امروز جامعه کمک کند.

حبیبی با اشاره به پیشنهاد استفاده از پوشش سنتی کرمانشاه در برخی فضاهای عمومی، بیان کرد: در جریان بازدید از غرفه‌های نمایشگاه، موضوع معرفی لباس محلی استان در مکان‌هایی مانند هتل‌ها و نمایشگاه‌ها مطرح شد که از آن استقبال کردم.

وی ادامه داد: به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید شده است که طراحی و آماده‌سازی این پوشش‌ها را دنبال کند تا لباس‌های برگرفته از پوشش سنتی کرمانشاه با تنوع، زیبایی و جذابیت بیشتری تولید و برای استفاده در اماکن عمومی معرفی شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان‌های استان در حوزه صنایع‌دستی، تصریح کرد: از دالاهو و هرسین تا پاوه و دیگر مناطق، هر شهرستان با توجه به پیشینه و ویژگی‌های بومی خود، توانمندی‌های ویژه‌ای دارد که باید شناسایی و برای معرفی و توسعه آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی حمایت مالی و تسهیلاتی از صنعتگران را ضروری دانست و افزود: استفاده از وام‌ها و تسهیلات حمایتی برای تقویت فعالیت هنرمندان، معرفی تولیدات آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی و کمک به توسعه بازار فروش، از اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

حبیبی با تأکید بر لزوم استفاده از تولیدات بومی در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف اظهار کرد: هنگام تهیه هدیه و سوغات برای افراد و مجموعه‌های مختلف، می‌توان از صنایع‌دستی کرمانشاه استفاده کرد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، آثار هنری استان نیز در نقاط مختلف کشور شناخته شوند.

وی صنایع‌دستی کرمانشاه را دارای قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی دانست و گفت: بسیاری از تولیدات این حوزه می‌توانند به‌عنوان نمادی از فرهنگ، هنر و هویت استان در خارج از کشور معرفی و عرضه شوند.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش و انگیزه هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های مسئول و حمایت هدفمند از فعالان این بخش، رشته‌های اصیل صنایع‌دستی استان احیا شده و بار دیگر رونق گذشته خود را به دست آورند.