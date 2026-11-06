به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه، با اشاره به حضور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از ۳۱ استان کشور، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش تنوع هنرهای سنتی ایران و معرفی توانمندی صنعتگران مناطق مختلف کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با قدردانی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مجموعه نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه برای برپایی این رویداد، افزود: یکی از دستاوردهای مهم چنین برنامه‌هایی، شناساندن هنرمندان و رشته‌های صنایع‌دستی کرمانشاه در مقیاس ملی و حتی در بازارهای خارج از کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و هم‌مرزی با عراق، تصریح کرد: بازار کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، فرصت قابل توجهی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی استان و توسعه صادرات این تولیدات فراهم کرده است و باید از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای شناسایی بازارهای هدف و برقراری ارتباط با خریداران و فعالان اقتصادی بهره گرفت.

رستم‌زاد صادرات صنایع‌دستی را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و گفت: عرضه این محصولات در بازارهای خارجی علاوه بر ایجاد درآمد و ارزآوری، زمینه معرفی فرهنگ، هنر و پیشینه تاریخی ایران و کرمانشاه را فراهم می‌کند و در تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌های منطقه نیز مؤثر است.

وی حضور صنعتگران استان‌های مختلف در این نمایشگاه را فرصتی برای آشنایی با تجربه‌ها و روش‌های گوناگون تولید عنوان کرد و افزود: تعامل میان هنرمندان می‌تواند به انتقال دانش و تجربه، ارتقای کیفیت آثار و ایجاد زمینه‌های تازه برای توسعه هنرهای سنتی منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اعلام آمادگی مدیریت استان برای پشتیبانی از فعالان این عرصه، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در چارچوب وظایف معاونت اقتصادی برای تقویت فعالیت هنرمندان و حمایت از صنایع‌دستی امکان‌پذیر باشد، با جدیت دنبال خواهد شد.

رستم‌زاد با اشاره به تلاش و خلاقیت هنرمندان صنایع‌دستی اظهار کرد: بسیاری از فعالان این حوزه با وجود برخورداری از امکانات و سرمایه محدود، محصولاتی ارزشمند و خلاقانه تولید می‌کنند؛ آثاری که هم در رونق اقتصادی استان سهم دارند و هم به حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هویت تاریخی کرمانشاه کمک می‌کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، فرصت‌های بیشتری برای فروش محصولات، رونق تولید و حضور صنایع‌دستی کرمانشاه در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.