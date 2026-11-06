به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به دستاوردهای مقاومت ملت ایران اظهار کرد: آنچه امروز در عرصه جهانی شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از قدرت پروردگار و ثمره ایستادگی، ایمان، شجاعت و اتحاد ملت ایران است؛ ملتی که توانسته معادلات جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد و جایگاهی متفاوت در عرصه بین‌المللی به دست آورد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از قدرت تأثیرگذاری قابل‌توجهی در جهان برخوردار است، افزود: در گذشته دشمنان تلاش می‌کردند ایران را به عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای خود وادار کنند، اما امروز ظرفیت‌های راهبردی کشور، از جمله موقعیت تنگه هرمز، به یکی از مؤلفه‌های مهم تأثیرگذاری ایران بر اقتصاد و انرژی جهان تبدیل شده است.

امام جمعه سراوان با اشاره به اهمیت شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی و حفظ روحیه امید و مقاومت تصریح کرد: باید با تمام وجود شکرگزار خداوند باشیم و بدانیم فضل و قدرت الهی می‌تواند فصل جدیدی برای ملت ایران رقم بزند؛ ملتی که با توکل بر پروردگار، هیمنه استکبار را شکسته و در مسیر شکل‌گیری نظم جدید جهانی نقش‌آفرینی می‌کند.

حفظ دستاوردهای مقاومت با بصیرت و هوشیاری

حجت‌الاسلام بامری با تأکید بر ضرورت شناخت جایگاه امروز ایران در معادلات جهانی خاطرنشان کرد: وعده‌های شهدا در حال تحقق است، اما رسیدن به قله‌های عزت و اقتدار بدون تحمل سختی‌ها و مجاهدت امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که شکل‌گیری و تثبیت اسلام نیز با تلاش‌ها و دشواری‌های فراوان همراه بود، ملت ایران هم برای تحقق آرمان‌های خود باید سختی‌ها را پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: امروز در مقطعی حساس از تاریخ قرار داریم و باید با بصیرت، قدرشناسی و شناخت درست دستاوردها، مسیر پیش‌رو را طی کنیم؛ دشمنان با بهره‌گیری از شبکه‌های تبلیغاتی گسترده تلاش می‌کنند ملت ایران را از قدرت، جایگاه و ظرفیت‌های خود غافل کنند، اما آگاهی از واقعیت‌ها و شناخت موقعیت کشور، مانع تأثیرگذاری این جنگ روانی خواهد شد.

امام جمعه سراوان با تأکید بر ضرورت پاسداری از دستاوردهای مقاومت اظهار کرد: باید با تمام توان از این دستاوردها محافظت کنیم تا به ثمر برسند؛ نه از هیاهوی دشمنان خسته شویم و نه در برابر خدعه، فریب و عملیات روانی آنان دچار انحراف شویم.

وی افزود: امروز ایران به قدرتی نوظهور در جهان تبدیل شده و امید آزادی‌خواهان و مستضعفان عالم به ایستادگی این ملت گره خورده است.

مردم در برابر حوادث و ناامنی‌ها امید خود را حفظ کنند

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به برخی ناامنی‌ها و حوادث استان سیستان‌وبلوچستان گفت: مردم نباید از حوادث و ناامنی‌های کور و مقطعی احساس ترس و ناامیدی کنند؛ با حفظ ایمان، وحدت و امیدواری از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد و به فضل پروردگار، ثمره سال‌ها ایستادگی و مقاومت ملت ایران به‌زودی نمایان خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و اعتماد به وعده‌های الهی خاطرنشان کرد: مسیر مقاومت ممکن است با فراز و فرودها و دشواری‌هایی همراه باشد، اما با توکل به خداوند و حفظ اتحاد و بصیرت، از این مقطع حساس عبور خواهیم کرد و به اهداف و آرمان‌های بلند ملت ایران دست خواهیم یافت.