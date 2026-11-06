به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: دشمنی جهان کفر و استکبار جهانی با اسلام و ایران اسلامی از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه خواهد داشت و تمام‌شدنی نیست.

وی افزود: آمریکا از دهه ۳۰ با دخالت در ایران، کودتا و حمایت از رژیم شاه، اقدامات خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فتنه‌ها و جنگ هشت‌ساله را بر ملت ایران تحمیل کرد؛ بنابراین، دشمنی آمریکا از تسخیر لانه جاسوسی آغاز نشده و چنین برداشتی، وارونه خواندن تاریخ است.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه دشمنان جز به تسلیم شدن ملت ایران راضی نخواهند شد، تصریح کرد: قرآن کریم می‌فرماید کفار دست از سر مسلمانان برنمی‌دارند، مگر اینکه آنان را به تسلیم وادار کنند؛ در این زمینه جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا تفاوتی ندارند و جای تعجب است که با وجود این حجم از دشمنی، برخی همچنان به غرب دلبسته‌اند.

وی با اشاره به آیات قرآن خاطرنشان کرد: خداوند کسانی را که به جای مؤمنان به کفار تکیه می‌کنند، نکوهش کرده و می‌فرماید عزت به‌طور کامل از آن خداست؛ بنابراین، اگر عزت می‌خواهید نباید به سراغ دشمنان خدا بروید.

ضرورت تقویت قدرت بازدارنده در برابر تهدیدها

آیت‌الله محامی با تأکید بر ضرورت برخورداری کشور از قدرت بازدارنده اظهار کرد: قدرت دفاعی زمانی به کار می‌آید که دشمن حمله کند و شما از خود دفاع کنید، اما قدرت بازدارنده به این معناست که اگر دشمن یک‌بار حمله کرد، چنان پاسخی دریافت کند که دیگر جرئت تکرار آن را نداشته باشد؛ قرآن کریم نیز بر آماده‌سازی همه توان برای بازداشتن دشمنان تأکید کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با سران نظامی کشور تصریح کرد: رهبری بر پاسخ به دشمن بدون محدودیت جغرافیایی، ضربه زدن به سرمایه‌های مادی و معنوی دشمن و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی اهداف تأکید کردند؛ به این معنا که پایگاه‌های نظامی، شرکت‌های اقتصادی و سرمایه‌های مادی و معنوی دشمن در مناطق مختلف می‌توانند در دایره اهداف قرار گیرند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به سه موضوع مطرح‌شده در زمینه سیاست بازدارندگی گفت: افزایش برد موشک‌ها، خروج از معاهده‌های محدودکننده و تغییر سیاست هسته‌ای از جمله مباحث مطرح در این زمینه است؛ با این حال، ملاک تصمیم‌گیری نظر امام حاضر و رهبر معظم انقلاب خواهد بود تا ضمن برخورداری از قدرت بازدارندگی، از تنش‌زایی نیز پرهیز شود.

انتقاد از عملکرد شهرداری و کیفیت نان در زاهدان

آیت‌الله محامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردم از عملکرد شهرداری زاهدان اظهار کرد: بارها درباره عملکرد شهرداری تذکر داده‌ام و به شورای شهر و شهردار گفته‌ام به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم قانع شوند؛ گزارش‌های مطلوبی ارائه می‌شود، اما آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم با این گزارش‌ها همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد شورای شهر تصریح کرد: بخشی از مشکلات به خود اعضای شورا بازمی‌گردد و مردم باید در انتخابات آینده به افرادی رأی دهند که سالم و خدمتگزار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان همچنین درباره کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها خاطرنشان کرد: گلایه‌های مردم درباره کیفیت نامطلوب نان و نانوایی‌ها را به استاندار منتقل کرده‌ام. بخشی از مشکل به آرد مربوط است، اما این پرسش وجود دارد که چرا کیفیت نان در برخی نانوایی‌های آزاد با وجود استفاده از آرد، مطلوب است؛ بنابراین بخشی از مشکل به تعهد نانوا و بخشی نیز به ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد.

وی در پایان با اشاره به گرانی‌ها و مشکلات حوزه سوخت گفت: بخشی از این مشکلات در سطح کشور وجود دارد، اما در سیستان‌وبلوچستان شدت بیشتری دارد و به نظارت جدی‌تری نیازمند است؛ این موضوع را نیز به استاندار منتقل کرده‌ام.

آیت‌الله محامی ابراز امیدواری کرد با تقویت نظارت‌ها و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.