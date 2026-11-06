به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات پرونده سارقین موبایل اظهار داشت: به‌ دنبال دستگیری یک سارق و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارآگاهان ما با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق شدند یکی از همدستان اصلی این فرد را که در زمینه سرقت، مالخری و اوراق کردن گوشی‌های مسروقه فعالیت داشت، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به بازبینی دوربین‌های مداربسته و بررسی سوابق متهمان افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت‌گرفته، مخفیگاه این افراد در منطقه سرآسیاب و همچنین مغازه آن‌ها واقع در بازار موبایل (خیابان امام) شناسایی شد که در بازرسی دقیق از این محل‌ها، ۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، ۶۰ عدد ال‌سی‌دی خردشده و ۴ قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ملارد در پایان با تأکید بر اینکه متهمان تاکنون به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پرونده برای بررسی ۱۱ فقره سرقت دیگر، شناسایی مالباختگان و کشف ابعاد پنهان این پرونده با دستور مقام قضایی همچنان در دست پیگیری است.