به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، درخطبه‌های این هفته نماز جمعه بم با اشاره به لزوم صیانت از بیت‌المال و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی گفت: باید بررسی شود چه شبکه و جریان‌هایی به افراد متخلف میدان داده‌اند که توانسته‌اند به سرمایه‌های کشور آسیب بزنند.

وی افزود: اگر این افراد به چشم عاملان فروپاشی نظام دیده شوند، نوع مجازات آن‌ها متفاوت خواهد بود و چنین برخوردی قطعا امید را در دل مردم افزایش می‌دهد.

امام جمعه بم با بیان اینکه برخورد با مفسدان اقتصادی باید مایه عبرت کسانی باشد که قدرت و بیت‌المال در دستشان امانت است، ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که مفسدان اقتصادی خطری به مراتب پیچیده‌تر از دشمنان مسلح ما و شما دارند؛ لذا همان‌طور که دشمنان مسلح به زانو درآمدند، قطعاً باید همین برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی نیز صورت بگیرد و این توقع به‌حق همه مردم است.

وی با تأکید بر لزوم رصد، تنبیه و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران خاطرنشان کرد: هرکس از قدرت ذره‌ای سوءاستفاده کرده یا رانتی داشته است باید مجازات شود و اگر این برخوردها به‌طور جدی انجام بگیرد، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور فراهم شده و مشکلات با شناسایی و قطع دست رانت‌بازان حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام دهقانی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کار، تلاش و ایستادگی انقلابی، با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: کسانی که تنها به ادعا بسنده کرده و در میدان عمل حضور ندارند، در آزمون‌های الهی و اجتماعی دچار لغزش می‌شوند و آدمی که نسبت به وظایف و امور دنیوی خود بی‌تفاوت است و تنبلی می‌کند، در حقیقت نشان می‌دهد که ادعاهای دیگرش نیز توخالی است.

وی افزود: دنیا مزرعه آخرت و عرصه تلاش است و کسانی که فقط اهل شعار و حرف هستند عاقبت روشنی ندارند؛ در مقابل، افرادی که مسئولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را با روحیه جهادی و کارآمدی انجام دهند، مشمول پاداش بزرگ الهی («نعم اجر العاملین») خواهند شد.

امام جمعه بم در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر لزوم تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: خلاصه وصیت و توصیه همه شهدا، استمرار راه اسلام و اطاعت از رهبری است؛ همان‌گونه که ایستادگی و بصیرت ملت مومن و فداکار ایران تاکنون فتوحات بزرگی را رقم زده است، در ادامه راه نیز با همین روحیه بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به ریشه‌های تاریخی مقاومت ملت ایران و نقش بی‌بدلیل امام خمینی (ره) تصریح کرد: در دوران نهضت اسلامی، برخی تحت عنوان میانه‌روی و روشنفکری، نسخه‌های انفعالی تجویز می‌کردند، اما امام راحل در برابر این تفکر ایستادند و شجاعتِ عمل‌گرایانه را ملاک پیشبرد حرکت انقلابی دانستند؛ مسیری که امروز نیز با پایداری نسل جوان مایه هراس و شکست دشمنان شده است.