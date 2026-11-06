به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در نامه‌ای خطاب به اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، با اشاره به هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح قرمز شماره ۲ از سوی اداره کل هواشناسی استان، خواستار انجام هماهنگی‌های لازم برای مقابله با پیامدهای احتمالی شرایط جوی شد.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار از طریق رسانه‌ها اقدام کرده و از شهروندان بخواهند از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، جابه‌جایی عشایر و چرای دام به‌ویژه در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و پرهیز از سفرهای برون‌شهری از دیگر توصیه‌های مدیریت بحران استان است.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی

در این اطلاعیه بر ضرورت تعطیلی فعالیت‌های عمرانی و آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید شده است.

همچنین از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواسته شده است با آمادگی کامل، نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری اقدام کند و شهرداری‌ها نیز پاکسازی کانال‌ها و آبروها را در دستور کار قرار دهند.

اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز از دیگر موارد مورد تأکید اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در این ابلاغیه است.

این اداره کل از اعضای ستاد بحران خواسته است با هماهنگی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط و کاهش خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات جوی فراهم کنند.