اصغر صفری راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری و رایزنی با فرمانداری‌های لرستان دررابطه‌با آغاز بارندگی‌ها در این استان و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق، اظهار داشت: موضوع سیلاب را خدا شکر فعلاً نداشته‌ایم، حجم بارندگی‌ها زیاد خواهد بود، ولی فعلاً سیلاب را نداریم.

وی گفت: باتوجه‌به بارش‌های رگباری و اینکه بیشترین بارندگی‌ها در برخی نقاط را خواهیم داشت، دستگاه‌های اجرایی و متولی را بسیج کرده‌ایم تا کمترین خسارت را داشته باشیم.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: خوشبختانه تا الان که من با شما صحبت می‌کنم خبری از وقوع سیلاب نیست.