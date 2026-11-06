به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ده ها هزار فلسطینی امروز با وجود محدودیت‌های شدید امنیتی رژیم صهیونیستی، در مسجد الاقصی حاضر شده و نماز جمعه را در صحن‌های آن اقامه کردند.

منابع محلی گزارش دادند نظامیان رژیم صهیونیستی حضور خود را در اطراف مسجد الاقصی و ورودی‌های بخش قدیمی قدس تشدید کرده و شماری از نمازگزاران را متوقف و مدارک شناسایی آنان را بررسی کردند؛ اقداماتی که دسترسی فلسطینیان به مسجد برای اقامه نماز را محدود کرد.

در ورودی‌های مسجد الاقصی و بخش قدیمی قدس نیز نظامیان اشغالگر به طور گسترده مستقر شدند و به ویژه جوانان فلسطینی را تحت بازرسی و بررسی‌های امنیتی قرار دادند.

این حضور گسترده پس از آن صورت گرفت که فعالان و نهادهای فلسطینی در قدس روز پنجشنبه از ساکنان این شهر و فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی خواستند برای اقامه گسترده نماز جمعه و حضور در مسجد الاقصی راهی این مکان مقدس شوند.

این فراخوان در واکنش به تشدید یورش‌ها به مسجد الاقصی و تلاش‌ها برای تحمیل شرایط جدید در آن مطرح شد.

روز پنجشنبه نیز ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی وارد صحن‌های مسجد الاقصی شدند، در بخش شرقی آن گشت‌زنی کردند و مناسک و نیایش‌های تلمودی به جا آوردند.

مسجدالاقصی با مساحتی حدود ۱۴۴ دونم، به طور مستمر هدف تعرضات رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران و فلسطینیان حاضر در آن قرار دارد و طرف‌های فلسطینی نسبت به پیامدهای افزایش یورش شهرک‌نشینان و تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی این مکان هشدار داده‌اند.