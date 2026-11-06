به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از پل تاریخی پلدختر اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب، جبهه جنوب‌غربی این اثر تاریخی تحت اقدامات حفاظتی قرار گرفته و برای مواجهه با شرایط پیش‌رو ایمن‌سازی شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: در پی این پیگیری‌ها، اعتباری برای حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی لرستان، با محوریت پل‌های تاریخی این حوزه جغرافیایی، اختصاص یافته است.

لرستان؛ میزبان یک‌چهارم پل‌های تاریخی ثبت‌شده کشور

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه تنها پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور در این استان فعالیت می‌کند، تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی این مجموعه، حفاظت و مرمت بخش‌های آسیب‌پذیر پل‌های تاریخی لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

قاسمی ادامه داد: از ابتدای حضور در استان، در نشستی کارشناسی ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های این پایگاه تخصصی، بر ضرورت تسریع در روند حفاظت و مرمت این آثار ارزشمند تأکید کردیم.

وی با اشاره به مدیریت پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور توسط علی مصطفی‌نژاد، از صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه، گفت: اقدامات این مجموعه با رویکردی علمی و کارشناسی و مبتنی بر منشورهای بین‌المللی مرمت انجام می‌شود و بهره‌گیری از دانش تخصصی در این زمینه، نقش مهمی در صیانت اصولی از آثار تاریخی دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به جایگاه این استان در حوزه میراث پل‌سازی کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود یکصد پل تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که از مجموع حدود ۴۰۰ پل تاریخی ثبت‌شده در کشور، نزدیک به یک‌چهارم متعلق به لرستان است.

حفاظت از پل‌های تاریخی نیازمند اعتبارات کافی است

قاسمی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای حفاظتی این آثار اظهار کرد: با اعتبارات محدود و قطره‌چکانی نمی‌توان در برابر تمامی آسیب‌های واردشده به پل‌های تاریخی ایستادگی کرد و حفاظت مؤثر از این سرمایه‌های ارزشمند، نیازمند تخصیص منابع مالی کافی و برنامه‌ریزی مستمر است.

وی در پایان از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با توجه به استقرار تنها پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور در لرستان و اهمیت آثار تاریخی این استان، اعتبارات لازم را برای حفاظت و مرمت پل‌ها اختصاص دهند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری و زمینه صیانت از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده فراهم شود.