سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر در برخی محورهای استان شاهد بارش باران هستیم و در محورهای شمال و جنوب استان نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی با بیان اینکه محور شرقی استان نیز علاوه بر بارش باران شاهد وزش تندباد و گردوخاک هستیم، افزود: در برخی محورها علاوه بر بارندگی، وزش باد شدید نیز جریان دارد که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین در خصوص وضعیت ترافیکی و حوادث جاده‌ای اخیر گفت: ظهر امروز به دنبال واژگونی خودروی سنگین ترافیک مقطعی در محور مورچه خورت ایجاد شد که با حضور به موقع نیروها، مدیریت ترافیک از طریق کنارگذر و فضای خاکی انجام گرفت و مسیر پس از حدود یک ساعت به‌طور کامل پاکسازی و بازگشایی شد.