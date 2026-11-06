مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در برخی ساعات افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز یکشنبه به‌تدریج سامانه بارشی مؤثری وارد گلستان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان با تشریح پیامدهای این سامانه گفت: وزش باد شدید و احتمال وقوع گردوخاک، رگبار و رعدوبرق و کاهش محسوس دما از پیامدهای این سامانه است که افت دما به‌ویژه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه محسوس‌تر خواهد بود.

اصحابی ادامه داد: در نواحی کوهستانی استان نیز بارش برف و پدیده مه دور از انتظار نیست که می‌تواند موجب کاهش دید و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

وی با هشدار نسبت به مخاطرات احتمالی این سامانه اظهار کرد: آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

اصحابی همچنین اختلال در ترددهای جاده‌ای و ناوگان حمل‌ونقل، کاهش دید افقی، برخورد صاعقه، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و خسارت به محصولات کشاورزی را از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه برشمرد.

وی بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت این سامانه تأکید کرد.