به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دو صهیونیست در آمریکا به اتهام دست داشتن در یک عملیات گسترده کلاهبرداری به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار بازداشت شده‌اند. متهمان در این عملیات از فناوری‌های هوش مصنوعی برای جعل هویت دو مدیر ارشد و وکلا استفاده شده و شرکت‌هایی در نقاط مختلف جهان ترغیب شده‌اند میلیون‌ها دلار انتقال دهند.

بر اساس کیفرخواستی که در نیویورک صادر شده، این دو صهیونیست ۵۴ و ۴۲ ساله، با فرد سومی که ۴۱ سال سن دارد و در اسپانیا و انگلیس اقامت داشته، همکاری می‌کردند.

این شبکه به نقل از کیفرخواست مزبور اعلام کرد که سه متهم از فناوری‌های پیشرفته برای تقلید صدای مدیران و شبیه‌سازی چهره آن‌ها استفاده کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که چنین به نظر می‌رسیده است که مدیران شخصاً به کارکنان خود دستور می‌دهند برای تکمیل معاملات محرمانه، مبالغی را انتقال دهند.

متهمان سپس عملیات خود را وارد مرحله بعدی کرده و با جعل هویت وکیل، کارکنان شرکت‌ها را متقاعد می‌کردند که این معاملات واقعی و قانونی هستند.