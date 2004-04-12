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۲۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۸:۴۸

آصفي پناهندگي مقتدي صدر به ايران را تكذيب كرد

آصفي پناهندگي مقتدي صدر به ايران را تكذيب كرد

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان انتشار خبر درخواست پناهندگي مقتدي صدر از جمهوري اسلامي ايران را كه در برخي از رسانه هاي گروهي انتشار يافته است كذب و بي پايه و اساس خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر آصفي ضمن تاكيد بر عدم مداخله جمهوري اسلامي ايران در مسائل داخلي عراق طرح اين گونه شبهات را فتنه انگيزي و انحرافات افكار عمومي از كشتار بي رحمانه مردم مظلوم عراق دانست.

 

کد مطلب 70020

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