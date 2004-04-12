آصفي پناهندگي مقتدي صدر به ايران را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر آصفي ضمن تاكيد بر عدم مداخله جمهوري اسلامي ايران در مسائل داخلي عراق طرح اين گونه شبهات را فتنه انگيزي و انحرافات افكار عمومي از كشتار بي رحمانه مردم مظلوم عراق دانست.