به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع،سرمربی تیم فوتبال ملوان شامگاه جمعه ۱۵ آبان در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: نتیجه مشخص است، می‌توانستیم گل‌های بیشتری دریافت کنیم، اشتباهات باورنکردی‌ای را تکرار می‌کنیم.

وی افزود: خوب باختیم، بازیکنان سپاهان بسیار باکیفیت و مستحق برد بودند؛ مهم نیست بازیکنان به من علاقه داشته باشند یا خیر، باید به ملوان علاقه داشته باشند، رابطه بین کادر و بازیکنان باید به شکلی باشد که بازیکنان تمام توان خود را بگذارند و به همین شکل هم هست.

زارع تصریح کرد: امتیاز گرفتن از سپاهان در اصفهان سخت است؛ ما وقتی توپ را لو دادیم، از هر جای زمین به سپاهان موقعیت دادیم؛ قطعا نیاز به تقویت داریم و واقعا باید تمام تلاش انجام شود که ملوان در لیگ بماند، باید جلوی این باخت‌ها را بگیریم.

سرمربی ملوان گفت: با تغییرات در نیم‌فصل و جدایی چند بازیکن شرایط بهتر خواهد شد؛ تیم از نظر روحی مریض است، سپاهان هم در اوج آمادگی به سر می‌برد؛

راهروی ورزشگاه نقش‌جهان روی روحیه بازیکنان جوان تاثیر می‌گذارد و این نشان می‌دهد سپاهان سازماندهی خوبی دارد.