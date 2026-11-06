به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان عصر جمعه، در قالب یک برنامه علمی از نیروگاه سد آزاد و نیروگاه گازی تولید پراکنده مریوان بازدید کردند.

این برنامه با رویکرد آشنایی دانشجویان با کاربرد دانش مهندسی در صنعت برق و بررسی شیوه‌های مختلف تولید انرژی برگزار شد و فرصتی برای مشاهده مستقیم تجهیزات، زیرساخت‌ها و مراحل بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی فراهم کرد.

دانشجویان در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با بخش‌های مختلف دو مجموعه، با تفاوت‌های فنی و فناوری تولید برق از منابع تجدیدپذیر و سوخت‌های فسیلی آشنا شدند.

همچنین این بازدید زمینه‌ای فراهم کرد تا دانشجویان مباحث نظری مطرح‌شده در درس نیروگاه را با فرآیندهای واقعی طراحی، تبدیل انرژی، تولید برق و الزامات فنی و عملیاتی در محیط صنعتی تطبیق دهند.

ارتباط نزدیک‌تر فضای دانشگاهی با بخش صنعت و تقویت مهارت‌های کاربردی دانشجویان از دیگر اهداف این برنامه علمی بود.