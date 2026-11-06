به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر عسگری اظهار کرد: اردوهای راهیان نوز با هدف آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس، بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدا و انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی به نسل نوجوان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام، بیش از ۸ هزار نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر استان مرکزی به همراه عوامل اجرایی، راویان دفاع مقدس و روحانیون به مناطق عملیاتی و یادمان‌های راهیان نور در استان خوزستان اعزام شده‌اند.

عسگری با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای میزبانی و اسکان دانش‌آموزان گفت: اردوگاه‌های محل استقرار زائران در اندیمشک، یادمان شهید مسعودیان اهواز و یادمان شهید باکری خرمشهر برای حضور و اسکان دانش‌آموزان در نظر گرفته شده و تلاش شده است با فراهم‌سازی امکانات و شرایط مناسب، زمینه حضور مطلوب و بهره‌مندی حداکثری آنان از این سفر معنوی فراهم شود.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اینکه راهیان نور صرفاً یک سفر زیارتی و بازدید تاریخی نیست، خاطرنشان کرد: در کنار بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، برنامه‌های متنوع تربیتی، معرفتی و فرهنگی با محوریت جهاد تبیین، روایتگری دوران دفاع مقدس و آشنایی با سیره و سبک زندگی شهدا برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: حضور راویان دفاع مقدس و روحانیون در کنار کاروان‌های دانش‌آموزی فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم عمیق ایثار، اخلاص، ولایت‌مداری، مقاومت و مسئولیت‌پذیری است تا نوجوانان با شناخت بهتر از آرمان‌ها و سیره شهدا، پیوند عمیق‌تری با هویت ملی و دینی خود برقرار کنند.

عسگری تأکید کرد: هدف اصلی این اردوها، تبدیل خاطرات و حماسه‌های دفاع مقدس به یک تجربه تربیتی و معرفتی ماندگار برای نسل نوجوان است؛ نسلی که باید با شناخت درست تاریخ پرافتخار کشور، ادامه‌دهنده راه شهدا و پاسدار ارزش‌های والای انقلاب اسلامی باشد.