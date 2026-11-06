به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعد از ظهر جمعه در اجلاسیه دومین گردهمایی شورای راهبردی جوانان استان کرمان که به میزبانی شهرستان رفسنجان برگزار شد گفت: انتظار داریم که در هر شهرستان چند طرح محوری مصوب شورای مشورتی جوانان در تعامل با فرمانداران را داشته باشیم‌

وی افزود: شوراهای راهبردی جوانان باید به محل اثرگذاری در استان کرمان تبدیل شوند، تا بتوانیم دیدگاه‌های تازه و فکرهای جدید متکی به شناخت دقیق‌تر جوانان از موصوعات را داشته باشیم تا مدیریت بهتری در استان اعمال کنیم.

طالبی، با اشاره به راهبردهای اولویت‌دار استان کرمان از جمله سند «کرمان برفراز» و توجه به مباحث گردشگری، اقتصاد دانش‌بنیان، رویدادمحوری، آب، کشاورزی و اشتغال و دیگر مسائل گفت: این مباحث رویکردهایی است که فکر و ایده‌های جوانان بسیار می‌تواند در میدان تفکر و اندیشه‌ورزی آن طرح‌های خوبی ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه خواسته‌های جوانان را فارغ از سلایق سیاسی باید نمایندگی کنیم اظهار داشت: نباید به این نگاه کرد یک خواسته از سوی چه طیف سیاسی بیان می‌شود و اگر منطبق با منافع شهرستان است و مسیر توسعه را حرکت می‌دهد، حتما آن را دنبال کنیم تا چتری برای همه جوانان باشیم.

استاندار کرمان ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا افرادی که تاکنون فرصت حضور و فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را نداشته‌اند نیز امکان مشارکت و فعالیت پیدا کنند.

وی بیان کرد: با تشکیل شورای مشورتی جوانان، به دنبال عبور از حضور تشریفاتی و کلیشه‌ای آنان در جلسات هستیم و انتظار داریم جوانان در نظام تصمیم‌سازی کشور نقش مؤثری ایفا کنند. از این رو، از دیدگاه‌ها و نظرات آنان استقبال می‌کنیم.

طالبی، با بیان‌ اینکه در قالب شوراهای مشورتی جوانان فرصتی فراهم شود تا درباره مسائل مبتلابه استان نظرات و دیدگاه‌ها آنها را دریافت کنیم تاکید کرد: حلقه اتصالی باید میان مشاوران جوان و بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد.

وی ابراز داشت: باور داریم به اینکه جوانان در مصدر کار قرار گیرند و مباحث مدیریت به آنها واگذار شود؛ برای اینکه این باور به منصفه ظهور برسد، هم تمرین این مدیریت و هم معرفی نیروهای توانمند به استان را در دستور کار داشته باشید.

طالبی، ابراز امیدواری کرد: این‌ نشست‌ها به فعالیت‌های مثمر برای پیشرفت آینده منجر شود و شبکه ایجاد شده از جوانان به عنوان مهمترین ظرفیت از ایده‌ها حمایت کند.