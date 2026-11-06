به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه از هفته دوازدهم لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در وررشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که با نتیجه ۲ بر یک به سود فجر به پایان رسید. احسان پهلوان(۱۴) و ابوالفضل موردی (۵۹) برای فجر و مسعود ریگی (۶۹ - گل به خودی) برای فجر گلزنی کردند.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (46- امیرحسین محمودی)، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، علی علیپور ( 60- ایگور سرگیف) و محمد عمری

ترکیب فجر:

علی غلام‌زاده، مجید نصیری، شاهین توکلی، میثم مرادی، ارشیا وثوقی‌فرد، مسعود ریگی، مهدی بهرامی نژاد (65- سهیل فداکار)، احسان پهلوان، یادگار رستمی، ابوالفضل موردی (65- حسین نخودکار) و حسین شهابی

بد مثل تاکتیک پرسپولیس شجاع مثل فجر

پیش بینی از صف آرایی دو تیم در این بازی حکایت از بازی نسبتا راحت سرخ ها در خانه داشت اما با شوت شروع بازی توسط وحید زمانی تمام این ایده ها به هم ریخت.

پرسپولیس جز موقعیت دقیقه اول بازی توسط بیفوما که با دو واکنش متوالی علی غلام‌زاده همراه بود تقریبا حرفی برای گفتن در نیمه اول نداشت.

فجر با جسارت و شجاعت هرچه تمام بدون ترس از اسم بازیکنان پرسپولیس نمایشی ایده آل در نبردها تن به تن برای بازپس گیری توپ و همچنین انتقال توپ از دفاع به حمله داشت تا تلاش خط حمله این تیم در دقیقه ۱۴ با حرکت انفرادی پهلوان برای کنار گذاشتن مدافعان جوان همراه شود و این بازیکن قفل دروازه نیازمند را باز کند تا استادیوم در بهت فرو رود.

بدون خلاقیت مثل تارتار

پرسپولیس پس از دریافت گل سعی داشت بازی را به تساوی بکشد اما هیچ خلاقیت تاکتیکی در ارائه بازی هجومی منطقی نداشت. تارتار با وجود حضور در کنار زمین هم با صحبت هایش هیچ کمکی به ایجاد خلاقیت تاکتیکی در پرسپولیس نکرد تا سرخ ها نیمه‌ اول را با عملکردی بد به پایان برسانند.

بدون ایده برای گلزنی سرخ!

نیمه دوم با وجود ورود امیرحسین محمودی برای پر کردن خلا فضای پشت مهاجمان پرسپولیس باز هم کمکی به بار فنی این تیم در امر گلزنی نکرد تا پرسپولیس در شبی که جان و رمق و برنامه ای برای گل زدن نداشت در دقیقه ۵۹ روی تک موقعیت برنامه ریزی شده فجر گل دوم را دریافت کند. گلی که پهلوان طراحی اش کرد و موردی مهاجم جوان و جنگنده فجر تبدیل به گل کرد تا شعارهای تند و تیز هواداران در ورزشگاه شهرقدس علیه عملکرد بازیکنان و سرمربی به گوش برسد.

پرسپولیس پس از این گل هم تعویض هایی را داشت اما شاید تنها کمکی که به این تیم شد اشتباه بازیکن فجر بود تا سرخ ها روی گل به خودی ریگی بتوانند یکی از گل ها را جبران کنند اما سانترهای متوالی از جناحین در دقایق پایانی نیز کارساز نبود تا پرسپولیس زیر بارش باران تهران باخت خانگی دیگری را تحمل کند تا هم صدر را از دست بدهد و هم صدای اعتراض هواداران را این بار واضح تر بشنود.