به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش می دهند که نوشیدنی‌های انرژی‌زای حاوی کافئین و مکمل‌های محرک، به‌طور مکرر با موارد ایست قلبی و حمله قلبی مرتبط هستند.

علاوه بر این، یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی (۴۵ درصد) از گزارش‌هایی که این محصولات را با فوریت‌های پزشکی قلبی مرتبط می‌دانند، مربوط به جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله بوده است.

«سای سامایامانتولا»، پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این محصولات به‌عنوان تقویت‌کننده‌های انرژی روزمره بازاریابی می‌شوند و در کنار نوشابه‌ها و آب‌های بطری‌شده به فروش می‌رسند؛ به همین دلیل، اکثر مردم تصور می‌کنند که هیچ خطر واقعی‌ای ندارند.»

او افزود: «برای بسیاری از افراد سالم، اگر مصرف این محصولات به‌صورت گاه‌به‌گاه باشد، احتمالاً خطر ناچیزی دارد. با این حال، کسانی که به‌طور منظم از نوشیدنی‌های انرژی‌زا یا سایر مکمل‌های حاوی مواد محرک استفاده می‌کنند، ممکن است به‌سرعت از حد مجاز مصرف روزانه کافئین فراتر روند. بنابراین، بسیار مهم است که افراد بدانند مصرف این محصولات می‌تواند با خطر آسیب‌های قلبی-عروقی همراه باشد.»

به گفته پژوهشگران، نوشیدنی‌های انرژی‌زا سرشار از کافئین هستند و گزارش‌های موردی، آنها را با بی‌نظمی در ضربان قلب یا ایست قلبی مرتبط دانسته‌اند.

در بیانیه علمی که اوایل امسال توسط انجمن قلب آمریکا منتشر شد، آمده است که مصرف روزانه تا ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین- معادل حدود چهار فنجان قهوه سیاه- برای اکثر بزرگسالان عموماً بی‌خطر است.

اما محققان خاطرنشان کردند که برخی از نوشیدنی‌های انرژی‌زا، تا سه برابر بیشتر از قهوه سیاه کافئین دارند؛ و برخی از مکمل‌های مخصوص پیش از تمرین ورزشی، حاوی بیش از ۱۲ برابر مقدار کافئین موجود در قهوه سیاه هستند.

در این مطالعه جدید، پژوهشگران بیش از ۲۸ هزار گزارشِ مربوط به عوارض جانبیِ ناشی از مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و مکمل‌های محرک را که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ به سازمان غذا و داروی آمریکا ارسال شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این گزارش‌ها مربوط به افراد ۱۳ ساله و بالاتر بوده است. پژوهشگران با مقایسه نوشیدنی‌ها و مکمل‌های انرژی‌زا با محصولاتی که فاقد کافئین یا سایر مواد محرک هستند، دریافتند که:

- ایست قلبی در مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های انرژی‌زا حدود ۱۱ برابر شایع‌تر است.

- حمله قلبی ۴.۵ برابر بیشتر رخ می‌دهد.

- اختلال در ریتم قلب (آریتمی) ۴ برابر شایع‌تر است.

- افزایش ضربان قلب تقریباً ۳ برابر بیشتر دیده می‌شود.

- درد قفسه سینه ۲.۷ برابر شایع‌تر است.

- غش کردن (از حال رفتن) دو برابر بیشتر اتفاق می‌افتد.

سامایامانتولا گفت: «یافته‌های ما ضرورت نظارت نظام‌مندتر بر ایمنی محصولاتی را که حاوی کافئین و سایر مواد محرک هستند، تأیید می‌کند. علاوه بر این، متخصصان حوزه سلامت باید به خاطر داشته باشند که از بیماران جوان‌تر خود که دچار تپش قلب، درد قفسه سینه یا حملات غش می‌شوند، بپرسند که آیا اخیراً یا به‌طور منظم از این محصولات استفاده کرده‌اند یا خیر.»