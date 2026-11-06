به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری، عصر جمعه در نشست بررسی آمادگی اجرای طرح راهداری زمستانی و ارزیابی عملکرد ادارات شهرستانی اظهار کرد: آمادگی به‌موقع نیروهای عملیاتی و تجهیزات راهداری، نقش مهمی در مدیریت شرایط جوی نامساعد و جلوگیری از اختلال در تردد جاده‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های راهداری افزود: وضعیت ماشین‌آلات، تجهیزات راهدارخانه‌ها و میزان ذخیره نمک و ماسه باید به‌صورت مستمر بررسی شود تا در زمان بارش برف و باران، امکان اجرای سریع عملیات راهداری فراهم باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان همچنین هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در زمینه دریافت و اطلاع‌رسانی هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را ضروری دانست و بر شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان‌ها برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد.

شکری با اشاره به بررسی عملکرد ادارات راهداری شهرستان‌ها و ستاد اداره‌کل در سال جاری خاطرنشان کرد: ارتقای آمادگی عملیاتی، انسجام در برنامه‌ریزی و تقویت هماهنگی بین‌بخشی باید با هدف ارائه خدمات مطلوب و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای دنبال شود.

این نشست با حضور معاونان، رؤسای ادارات ستادی و رؤسای ادارات راهداری شهرستان‌های تابعه برگزار شد.