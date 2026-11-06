به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید سوری در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از مجتمع اردوگاهی سپهبد شهید محمد پاکپور، با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت جغرافیایی استان مرکزی اظهار کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد کاروان‌های راهیان نور و برخورداری از ظرفیت‌های مناسب اردوگاهی، می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی و میزبانی از این کاروان‌ها ایفا کند.

وی افزود: مجتمع اردوگاهی سپهبد شهید محمد پاکپور با ظرفیت‌های قابل توجه و امکانات پیش‌بینی‌شده، این قابلیت را دارد که به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی و خدمات‌رسانی به کاروان‌های راهیان نور در مسیر عزیمت به استان‌های مقصد مورد استفاده قرار گیرد.

سردار سوری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری راهیان نور تصریح کرد: فراهم‌کردن امکانات مناسب برای اسکان، پذیرایی، استراحت و خدمات‌رسانی به زائران، نقش مهمی در ارتقای کیفیت سفرهای راهیان نور دارد و باید از ظرفیت مجموعه‌های اردوگاهی در این مسیر به بهترین شکل استفاده شود.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه و بسیج با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و علمی استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر راهیان نور، زمینه مناسبی برای میزبانی از کاروان‌های راهیان پیشرفت در این استان وجود دارد تا نسل جوان و اقشار مختلف مردم بتوانند از نزدیک با توانمندی‌های صنعتی، تولیدی، علمی و دستاوردهای کشور آشنا شوند.

وی ادامه داد: پیوند میان اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت می‌تواند زمینه مناسبی برای انتقال فرهنگ ایثار و خودباوری، آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه امید و اعتمادبه‌نفس در نسل جوان فراهم کند.

سردار سوری همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بسیجی در توسعه فعالیت‌های اردویی گفت: هم‌افزایی مجموعه‌های سپاه، بسیج و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به ارتقای خدمات اردوگاهی، افزایش کیفیت میزبانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان مرکزی منجر شود.

وی مجتمع اردوگاهی سپهبد شهید محمد پاکپور را ظرفیتی ارزشمند برای پشتیبانی از مأموریت‌های فرهنگی، تربیتی و گردشگری سپاه و بسیج دانست و گفت: ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مطلوب از این مجموعه در خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های راهیان نور مورد انتظار است و باید ب نامه ریزی کیفی و کمی در این خصوص انجام شود.