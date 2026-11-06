به گزارش خبرنگار مهر،‌مهدی تارتار در نشست خبری پس از باخت ۲ بر یک پرسپولیس مقابل فجرسپاسی در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: در ابتدا باید بگویم شرمنده هواداران خود شدیم و نتوانستیم آنها را خوشحال کنیم. مسئولیت باخت را شخصا بر عهده می گیرم که قابل قبول نیست. دو بازی خانگی را با شکست پشت سر گذاشتیم و باید مشکلات را مرتفع کنیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: با این حال انتظار دارم بازیکنان تا دقیقه ۹۰ تشویق شوند. بازیکنان جوان آمده اند و باید کمکشان کرد. علی علیپور در کورس قهرمانی است و کاپیتان تیم است. نباید او زیر فشار قرار بگیرد و بقیه هم تحت تاثیر قرار می گیرند. بازیکنانم با استرس به توپ ضربه می زدند. سرگیف برای دومین مرتبه موقعیت تک به تک را گل نمی کند.

تارتار درباره جریمه باشگاه پرسپولیس گفت: تابع تصمیم باشگاه هستیم. وقتی می بریم پاداش می گیریم و می بازیم هم چنین انتظاری داریم.

او درخصوص ممانعت از اضافه شدن دستیار خارجی تأکید کرد: صحبت همیشه در داخل خانواده ما هست. نیاز باشد اقدام می کنیم. کادرفنی دارد تلاش می کند و ما مشکلی از لحاظ فوتبالی نداریم.

تارتار خاطرنشان کرد: بازیکنان نیاز به تجربه دارند. در غیاب کنعانی‌زادگان و خدابنده‌لو نزدیک ۷۰ درصد تغییر نسبت به فصل قبل داریم. فقط می خواهم هوادار حمایت کند. نمی خواهم بهانه بیاورم اما مصدومیت چندبازیکن به ما ضربه زد.