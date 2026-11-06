به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در دیدار باخانواده مرحوم عباس عالی، آزاده و جانباز دوران دفاع مقدس در شهر اهرم، گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس، اظهار کرد: آزادگان و جانبازان با ایستادگی، مقاومت و تحمل سختی‌های فراوان در دوران اسارت و دفاع از میهن اسلامی، برگ‌های زرینی از تاریخ پرافتخار این سرزمین را رقم زدند و نام و یاد آنان همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند آزادگان و جانبازان در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: صبر و استقامت این عزیزان در برابر سختی‌ها و رنج‌های دوران اسارت و مجاهدت در راه دفاع از استقلال و عزت کشور، الگویی ارزشمند برای نسل‌های امروز و آینده است.

فرماندار تنگستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عباس عالی، بیان کرد: ایثارگران و آزادگان با فداکاری و ازخودگذشتگی خود نشان دادند که دفاع از میهن، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیازمند ایمان، اراده و پایمردی است و امروز وظیفه همه ماست که قدردان مجاهدت‌های این عزیزان و خانواده‌های آنان باشیم.