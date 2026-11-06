به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه انتقادهای داخلی و خارجی از توقف کمک‌های نظامی آمریکا به این رژیم مدعی شد که کمک‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا به این رژیم صرفا برای «دفاع از خود و مقابله با دشمنان آمریکا و غرب» استفاده شده است.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا افزود: نتانیاهو و ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل به یک مشارکت استراتژیک هستند که نشان‌دهنده عمق روابط بین دو طرف است.

او همچنین گفت که این کمک‌ها با توافق دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تخصیص داده شده است.

ادعای نتانیاهو درباره استفاده سلاح‌های آمریکایی برای دفاع از این رژیم در حالی است که به گفته سازمان‌های بین المللی و متخصص در امور جنگ، عمده این تسلیحات و بمب‌ها در نوار غزه مصرف شده است که پیامد آن‌، شهادت بیش از ۷۴ هزار نفر شده است که ۲۲ هزار نفر از آن‌ها کودکان هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، حداقل ۲۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارسال کرده که شامل بیش از ۲۷ هزار بمب و موشک بوده است.

آمریکا بیش از ۵۰ هزار تن تجهیزات نظامی از طریق ۵۰۰ پرواز و ۱۰۷ کشتی به اراضی اشغالی منتقل کرده است و بمب‌های سنگین ۲۰۰۰ پوندی (مانند MK-۸۴) که توسط آمریکا ساخته و تأمین می‌شوند، به طور گسترده توسط رژیم اشغالگر در غزه استفاده شده‌اند.