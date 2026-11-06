به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی کشور انجمن «کونگفو توآ» در «استایل مایانا» و بخش مبارزات نیمهآزاد به میزبانی شهر البرز در استان قزوین برگزار شد.
در این دوره از مسابقات که با حضور ۱۶ تیم و بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان پیگیری شد، تیم بانوان استان همدان با نمایشی موفق توانست ۴ مدال ارزشمند را به خود اختصاص دهد.
نتایج انفرادی ورزشکاران اعزامی همدان به شرح زیر است:
رده سنی خردسالان:
سلما سلیمانی: وزن ۲۴ کیلوگرم – مقام نخست و مدال طلا
رده سنی نونهالان:
زهرا راشدی: وزن ۳۷ کیلوگرم – مقام دوم و مدال نقره
رده سنی نوجوانان:
نازنینزهرا مرادی: وزن ۵۵ کیلوگرم – مقام دوم و مدال نقرهپ
تانیا حیدری: وزن ۵۱ کیلوگرم – مقام سوم و مدال برنز
گفتنی است هدایت تیم بانوان «کونگفو توآ» استان همدان در این رقابتها بر عهده نرگسالسادات حسینیراد به عنوان سرمربی و نعیمه طلیسچی به عنوان سرپرست بود.
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