به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قهرمانی کشور انجمن «کونگ‌فو توآ» در «استایل مایانا» و بخش مبارزات نیمه‌آزاد به میزبانی شهر البرز در استان قزوین برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۱۶ تیم و بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان پیگیری شد، تیم بانوان استان همدان با نمایشی موفق توانست ۴ مدال ارزشمند را به خود اختصاص دهد.

نتایج انفرادی ورزشکاران اعزامی همدان به شرح زیر است:

رده سنی خردسالان:

سلما سلیمانی: وزن ۲۴ کیلوگرم – مقام نخست و مدال طلا

رده سنی نونهالان:

زهرا راشدی: وزن ۳۷ کیلوگرم – مقام دوم و مدال نقره

رده سنی نوجوانان:

نازنین‌زهرا مرادی: وزن ۵۵ کیلوگرم – مقام دوم و مدال نقرهپ

تانیا حیدری: وزن ۵۱ کیلوگرم – مقام سوم و مدال برنز

گفتنی است هدایت تیم بانوان «کونگ‌فو توآ» استان همدان در این رقابت‌ها بر عهده نرگس‌السادات حسینی‌راد به عنوان سرمربی و نعیمه طلیس‌چی به عنوان سرپرست بود.