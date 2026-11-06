رحیم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کردستان خبر داد و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی از تقویت سامانه بارشی و احتمال وقوع بارش‌های شدید و نقطه‌ای حکایت دارد که به همین دلیل هشدار سطح قرمز شماره یک صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این هشدار در ادامه هشدارهای زرد و نارنجی شماره ۴۲ و ۱۴ صادر شده است، افزود: از روز شنبه ۱۶ آبان، رگبار شدید باران همراه با رعدوبرق، مه، وزش باد شدید تا نسبتاً شدید و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به محدوده جغرافیایی فعالیت این سامانه بیان کرد: شهرستان‌های مریوان و سروآباد، مناطق جنوبی و غربی سنندج و کامیاران و همچنین بخش‌های جنوبی قروه و دهگلان بیشترین تأثیر را از این شرایط جوی خواهند پذیرفت.

صدیقی نسبت به پیامدهای احتمالی این بارش‌ها هشدار داد و گفت: جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد خودروها از جمله مخاطرات این سامانه است.

وی مه‌آلودگی و کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و وزش تندبادهای لحظه‌ای را از دیگر پیامدهای احتمالی برشمرد و اضافه کرد: شدت وزش باد می‌تواند موجب شکستن درختان، سقوط سنگ از ارتفاعات و افتادن اشیا از سازه‌های مرتفع شود و به سازه‌های موقت خسارت وارد کند.

مدیرکل هواشناسی کردستان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی فراهم کنند و شهرداری‌ها نیز نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها، آبروها و بازگشایی دهانه پل‌ها در مسیرهای مواصلاتی اقدام کنند.

صدیقی از شهروندان نیز خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و تا حد امکان سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی را به تعویق بیندازند.

وی همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات به دلیل خطر وقوع رعدوبرق را ضروری دانست و بر توجه شهروندان به اطلاعیه‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.