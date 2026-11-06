به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در پیامی اظهار کرد: درگذشت استاد منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای خراسانی و خالق اثر ماندگار «جاده جنگ»، ضایعه‌ای تلخ برای فرهنگ و ادبیات ایران و به‌ویژه جامعه فرهنگی خراسان رضوی است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: او رسالت قلم را فراتر از روایت رویدادها می‌دانست و با پژوهش و نگاهی عمیق به تاریخ معاصر، کوشید حافظه تاریخی ملت ایران را در قالب ادبیات ماندگار سازد.

وی افزود: درگذشت این نویسنده متعهد و فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، اصحاب فرهنگ و هنر و مردم شریف خراسان رضوی تسلیت می‌گویم.