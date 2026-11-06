به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: ساعت ۲۱:۵۰ یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۴۵ سرنشین، پس از پمپ بنزین سیب از مسیر اصلی خارج شد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۹ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این حادثه، پنج نفر از مسافران برای بررسی و دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت عمومی آن‌ها مساعد گزارش شده است و سایر مسافران نیز به‌صورت سرپایی در محل تحت درمان قرار گرفتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به حضور به‌موقع نیروهای اورژانس، راهداری، پلیس راه و جمعیت هلال‌احمر در محل حادثه، اظهار کرد: با اقدام سریع و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، خدمات لازم به تمامی مسافران ارائه شد و این حادثه مصدومیت جدی در پی نداشت.