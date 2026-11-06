افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره پدیده اقلیمی ال‌نینو در پاییز و زمستان امسال اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز مخاطرات جوی، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی، تجهیزاتی و آموزشی برای افزایش آمادگی نیروهای امدادی در سطح استان و شهرستان‌ها به اجرا درآمده است.

وی افزود: در همین راستا، نشست‌های هماهنگی متعددی در سطح استان و شعب شهرستانی برگزار شده و اجرای مانورهای لحظه صفر به تمامی پایگاه‌های امدادونجات و تیم‌های عملیاتی ابلاغ شده است تا آمادگی نیروها برای واکنش سریع در شرایط اضطراری سنجیده شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات امدادی گفت: امکانات تخصصی و عملیاتی امدادونجات مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته و خودروهای امدادی نیز پس از تعمیرات اساسی، بازبینی فنی و رفع نواقص احتمالی، برای حضور در مأموریت‌ها آماده شده‌اند.

یگانه ادامه داد: اقلام مورد نیاز و تجهیزات انفرادی تیم‌های عملیاتی برای مقابله با سیلاب و حوادث احتمالی در سطح استان توزیع شده و انبارهای امدادی نیز با ملزومات مورد نیاز تجهیز شده‌اند تا در صورت وقوع حادثه، پشتیبانی از عملیات امدادرسانی بدون تأخیر انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مهارت‌های تخصصی امدادگران بیان کرد: بازآموزی دوره تخصصی جست‌وجو و نجات در سیلاب در شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته و مانورهای تخصصی این حوزه نیز به‌صورت منطقه‌ای برگزار شده است تا توان عملیاتی نیروها در شرایط مشابه حوادث واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از پیش‌بینی تمرین‌های ویژه برای اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان خبر داد و خاطرنشان کرد: مانور لحظه صفر با فرض اسکان خانوارهای سیل‌زده نیز به پایگاه‌ها و تیم‌های عملیاتی اعلام شده است تا آمادگی لازم برای تأمین نیازهای اولیه و ساماندهی اسکان اضطراری افراد آسیب‌دیده تقویت شود.

یگانه با بیان اینکه سرعت و کیفیت امدادرسانی به میزان آمادگی نیروهای انسانی و امکانات پشتیبانی وابسته است، اظهار کرد: ارزیابی ظرفیت‌های موجود، برگزاری مانورهای عملیاتی، تقویت توان تخصصی امدادگران و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله اقداماتی است که برای کاهش خسارات و پیامدهای حوادث احتمالی دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اتکا به پایگاه‌های امدادونجات، نیروهای آموزش‌دیده و تجهیزات عملیاتی و پشتیبانی، آمادگی پاسخگویی به حوادث احتمالی را حفظ کرده و متناسب با آخرین پیش‌بینی‌ها و اطلاعیه‌های مراجع رسمی هواشناسی، روند تقویت این آمادگی را ادامه می‌دهد.