به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری دهمین شب شعر فاطمی داراب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، از محمد رسولی، شاعر جوان و فعال عرصه شعر انقلاب اسلامی، به پاس فعالیت‌های ادبی و نقش‌آفرینی در حوزه شعر آیینی تجلیل کرد.

این آیین ادبی با حضور جمعی از شاعران برجسته کشوری و شهرستان داراب برگزار شد و شاعران حاضر در آن به شعرخوانی با مضامین دینی، آیینی و فرهنگی پرداختند.

دهمین شب شعر فاطمی داراب با هدف پاسداشت مقام حضرت فاطمه زهرا(س)، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت جریان شعر آیینی برگزار شد.

نگاهی به فعالیت‌های ادبی محمد رسولی

محمد رسولی از شاعران جوان و فعال در عرصه شعر آیینی و نوحه‌سرایی است که فعالیت ادبی خود را از دوران جوانی و با تأثیرپذیری از آثار شاعران برجسته معاصر آغاز کرد.

وی از دوران کودکی به شعر و ادبیات علاقه‌مند بود و مطالعه آثار حافظ و شاعران معاصری همچون قیصر امین‌پور و سیدحسن حسینی در شکل‌گیری ذوق ادبی او تأثیرگذار بوده است.

رسولی فعالیت جدی خود در حوزه شعر آیینی را با سرودن غزلی در وصف حضرت زینب(س) آغاز کرد و در ادامه، در کنار سرایش شعر، به نوحه‌سرایی و تولید آثار مذهبی پرداخت؛ آثاری که توسط جمعی از مداحان و ستایشگران اهل‌بیت(ع) اجرا شده است.

از جمله افتخارات این شاعر، شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وی در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز شعری حماسی در محضر رهبر انقلاب قرائت کرد که با تحسین ایشان و عبارت «هر بیتش یک آفرین داشت» همراه شد.

محمد رسولی همچنین به‌عنوان نامزد چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی شده است و در سال‌های فعالیت خود، با تمرکز بر مضامین دینی، حماسی، انقلابی و اهل‌بیتی، در مسیر تقویت شعر آیینی کشور فعالیت داشته است.