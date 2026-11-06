کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراکز درمانی استان برای تأمین نیاز بیماران به خون همه گروه‌های خونی نیاز دارند، اظهار کرد: از مردم ایثارگر استان اصفهان درخواست می‌شود در صورت داشتن شرایط اهدای خون، در نخستین فرصت به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به آغاز روزهای سرد سال و شروع بیماری‌های تنفسی افزود: کاهش مراجعات مردم برای اهدای خون در این روزها، ضرورت مشارکت بیشتر اهداکنندگان را دوچندان کرده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: اهداکنندگان می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با هر بار اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران و نجات جان سه نفر سهیم باشند.

دهراب‌پور با اشاره به ساعت فعالیت مراکز اهدای خون گفت: مرکز اهدای خون خواجوی شهر اصفهان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر پذیرای اهداکنندگان است.

وی افزود: سایر مراکز اهدای خون در استان نیز از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر آماده استقبال از مردم و اهداکنندگان خون هستند.