به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر صفری‌راد عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره بارندگی‌های روز گذشته تا عصر فردا در لرستان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، بر اطلاع‌رسانی گسترده و همچنین هماهنگی‌های بین‌بخشی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون مشکل خاصی در سطح استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در بخش سپیددشت افزود: امروز در برخی ساعات میزان بارش در این منطقه افزایش یافت، اما اکنون شرایط به حالت عادی بازگشته و خوشبختانه در این بخش نیز حادثه یا مشکلی گزارش نشده است.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط جوی

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح استان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های ویژه‌ای با فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

صفری‌راد با بیان اینکه موج اصلی فعالیت سامانه بارشی از امشب تا حدود عصر فردا پیش‌بینی شده است، بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد و گفت: هم‌استانی‌ها از تردد در مسیرهای پرخطر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و عشایر نیز تا پایان شرایط ناپایدار جوی از کوچ و چرای دام در ارتفاعات بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت جمع‌آوری موتورپمپ‌ها و پمپ‌های آب کشاورزی مستقر در مسیر رودخانه‌ها تأکید کرد و از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های مدیریت بحران و همکاری با دستگاه‌های مسئول، در کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها مشارکت کنند.