به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۱۶ آبان سه دیدار برگزار خواهد شد تا مسابقات این هفته دنبال شود. در مهم‌ترین دیدار امروز تیم فوتبال استقلال خوزستان در ورزشگاه خانگی خود میزبان استقلال تهران خواهد بود؛ مسابقه‌ای که تقابل دو تیم هم‌نام را در اهواز رقم می‌زند و می‌تواند از نظر جدولی برای هر دو تیم حائز اهمیت باشد.



استقلال تهران در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز و بهبود شرایط خود در جدول رده‌بندی است و شاگردان استقلال خوزستان نیز امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، برابر حریف قدرتمند خود نتیجه مطلوبی کسب کنند.



تراکتور به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی؛ خیبر به دنبال شگفتی در تبریز



تیم‌های فوتبال تراکتور و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در شرایط جدولی آنها تأثیرگذار باشد.



تراکتور در حالی پا به این مسابقه می‌گذارد که در آخرین دیدار آسیایی خود برابر نفتچی فرغانه ازبکستان نتوانست به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و حالا به دنبال جبران این ناکامی در رقابت‌های لیگ برتر است. سرخ‌پوشان تبریزی در شرایطی از خیبر میزبانی می‌کنند که آمار قابل توجهی در بازی‌های خانگی خود دارند و در ۱۴ دیدار قبلی خانگی‌شان در لیگ برتر متحمل شکست نشده‌اند.



همچنین تراکتور در هشت مسابقه از ۱۰ بازی اخیر خانگی خود به پیروزی رسیده و در ۶ دیدار از هفت بازی گذشته خانگی نیز موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شده است. این آمار نشان می‌دهد خیبر برای کسب امتیاز در تبریز کار دشواری پیش رو خواهد داشت.



در سوی مقابل، خیبر خرم‌آباد نیز با انگیزه کسب امتیاز وارد این مسابقه می‌شود. نماینده لرستان در پنج بازی از شش دیدار اخیر خارج از خانه خود در لیگ برتر شکست نخورده و امیدوار است با ادامه این روند، از ورزشگاه یادگار امام دست پر خارج شود. البته خیبر در ۱۲ مسابقه از ۱۵ دیدار قبلی خارج از خانه خود موفق به کسب پیروزی نشده است.



آمار تقابل‌های دو تیم نیز نشان می‌دهد تراکتور و خیبر تاکنون سه بار در رقابت‌های مختلف به مصاف هم رفته‌اند که سهم تراکتور دو پیروزی و سهم خیبر یک برد بوده است.



نکته جالب درباره عملکرد اخیر تراکتور اینکه در ۱۲ مسابقه از ۱۵ بازی قبلی این تیم در لیگ برتر کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده، اما در چهار دیدار اخیر این تیم بیش از ۲.۵ گل رد و بدل شده است. همچنین تراکتور در هشت مسابقه از ۱۰ بازی گذشته خود نتوانسته به پیروزی برسد؛ آماری که اهمیت کسب سه امتیاز این مسابقه را برای تبریزی‌ها دوچندان می‌کند.



تراکتور با پیروزی در این دیدار علاوه بر بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی، می‌تواند شرایط فنی و روحی بهتری برای ادامه مسابقات پیدا کند. در طرف دیگر، خیبر نیز این فرصت را دارد که با کسب سه امتیاز خارج از خانه، دو پله در جدول صعود کند.



این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

تقابل پیکان و نساجی در سایه خاطرات دقیقی؛ دو تیم به دنبال سه امتیاز



تیم‌های فوتبال پیکان و نساجی مازندران در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ و با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که هر دو تیم با انگیزه کسب سه امتیاز و بهبود شرایط خود در جدول رده‌بندی پا به میدان خواهند گذاشت.



پیکان در حالی آماده میزبانی از نساجی می‌شود که هفته گذشته و پس از چهار مسابقه ناکامی در کسب پیروزی، سرانجام توانست به برتری دست پیدا کند و حالا امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، روند نتیجه‌گیری خود را ادامه دهد. خودروسازان در ۱۲ بازی از ۱۵ مسابقه قبلی خانگی خود شکست نخورده‌اند. همچنین در ۱۴ دیدار اخیر خانگی پیکان کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است.



در طرف مقابل، نساجی مازندران شرایط چندان مطلوبی را تجربه نمی‌کند. این تیم پس از حضور سعید دقیقی روی نیمکت خود هنوز موفق به کسب پیروزی نشده و هفته گذشته نیز در دیداری خانگی مقابل پرسپولیس شکست خورد تا ناکامی‌هایش ادامه پیدا کند. نساجی در ۱۰ مسابقه از ۱۲ بازی اخیر خود در لیگ برتر نتوانسته به پیروزی برسد و حالا امیدوار است با کسب سه امتیاز در تهران، شرایط خود را تغییر دهد.



نکته جالب توجه این مسابقه، تقابل دوباره سعید دقیقی با تیم سابقش است. سرمربی فعلی نساجی فصل گذشته هدایت پیکان را بر عهده داشت، اما در پایان فصل با نارضایتی و دلخوری از مدیران این باشگاه جدا شد و حالا باید برابر تیمی قرار بگیرد که پیش از این روی نیمکت آن حضور داشته است.



نساجی با وجود ناکامی در کسب پیروزی‌های اخیر، آمار قابل توجهی در دیدارهای خارج از خانه دارد و در ۱۳ مسابقه از ۱۵ بازی قبلی خارج از خانه خود شکست نخورده است. همچنین در ۱۲ دیدار از ۱۵ مسابقه اخیر خارج از خانه این تیم کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است. از سوی دیگر، نساجی در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر به نتیجه تساوی رسیده است.



آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز از رقابت نزدیک آنها حکایت دارد به‌طوری‌که در ۱۰ دیدار گذشته پیکان و نساجی، پنج مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده، پیکان دو بار به پیروزی رسیده و نساجی نیز سه برد را به نام خود ثبت کرده است. همچنین پنج تقابل دو تیم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.



با توجه به شرایط دو تیم و نتایج اخیر آنها، پیکان به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و تثبیت روند پیروزی‌های خود است و نساجی نیز امیدوار است با عبور از روزهای ناکامی، نخستین برد خود با هدایت سعید دقیقی را جشن بگیرد.

استقلال به دنبال حفظ رکورد شکست‌ناپذیری؛ غایبان پرتعداد در جدال با هم‌نام اهوازی



تیم‌های فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با هدف کسب سه امتیاز و نزدیک‌تر شدن به صدر جدول در آن به میدان خواهند رفت.



استقلال تهران پس از پشت سر گذاشتن دو دیدار آسیایی که حاصل آن یک پیروزی و یک شکست بود، حالا بار دیگر تمرکز خود را روی رقابت‌های لیگ برتر گذاشته است. آبی‌پوشان پایتخت در شرایطی به مصاف هم‌نام اهوازی خود می‌روند که با دو بازی کمتر نسبت به برخی تیم‌های بالای جدول و کسب ۲۰ امتیاز در رده چهارم قرار دارند و امیدوارند با ادامه روند مطلوب خود، جایگاه بهتری در جدول رده‌بندی به دست بیاورند.



یکی از نکات مثبت استقلال در هفته‌های اخیر، عملکرد این تیم در رقابت‌های لیگ برتر بوده است. شاگردان بختیاری‌زاده در ۱۳ مسابقه اخیر خود در لیگ شکست نخورده‌اند و به دنبال حفظ این رکورد در اهواز هستند. با این حال، آمار دیدارهای خارج از خانه نشان می‌دهد استقلال در چهار مسابقه اخیر خارج از خانه خود به تساوی رسیده و در پنج بازی از شش دیدار گذشته خارج از خانه نیز نتوانسته به پیروزی دست پیدا کند؛ آماری که می‌تواند کار این تیم را در اهواز دشوار کند.



استقلال برای این مسابقه چند بازیکن خود را در اختیار ندارد. علی محب، بازیکن جوان آبی‌پوشان، به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود و علیرضا کوشکی نیز پس از انجام عمل جراحی نمی‌تواند تیمش را همراهی کند. سامان تورانیان هم به این دیدار نخواهد رسید و رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، هنوز از شرایط لازم برای حضور کامل در ۹۰ دقیقه مسابقه برخوردار نیست تا دست بختیاری‌زاده برای انتخاب ترکیب اصلی با محدودیت‌هایی همراه باشد.



در سوی مقابل، استقلال خوزستان که فصل جاری را با نتایج چندان مطلوبی آغاز نکرد، در دو مسابقه اخیر خود در لیگ برتر به یک پیروزی و یک تساوی دست پیدا کرده و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، روند رو به رشد خود را ادامه دهد. شاگردان این تیم در ۱۰ مسابقه از ۱۲ دیدار اخیرشان در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده‌اند، اما در هشت بازی از ۱۰ مسابقه قبلی خانگی خود شکست نخورده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد استقلال تهران برای کسب سه امتیاز در اهواز کار آسانی نخواهد داشت.



از دیگر نکات آماری این مسابقه می‌توان به کم‌گل بودن دیدارهای دو تیم اشاره کرد. در ۱۵ بازی اخیر خانگی استقلال خوزستان کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده و در ۱۳ مسابقه از ۱۵ دیدار گذشته خارج از خانه استقلال تهران نیز همین اتفاق رخ داده است.



با توجه به شرایط دو تیم، استقلال تهران برای حفظ روند شکست‌ناپذیری و نزدیک شدن به صدر جدول به دنبال کسب سه امتیاز است و استقلال خوزستان نیز امیدوار است با تکیه بر امتیاز میزبانی، برابر یکی از تیم‌های بالای جدول نتیجه مطلوبی کسب کند.



این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های امروز شنبه ۱۶ آبان لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* تراکتور - خیبر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* پیکان - نساجی؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* استقلال خوزستان - استقلال؛ ساعت: ۱۶:۳۰