محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شدید اخیر در شهرستان خوانسار اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها، شهرداری خوانسار با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و کاهش خسارات احتمالی، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی نیروهای خدمات شهری را در دستور است.

وی افزود: در همین راستا، تمامی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، جوی‌ها و رودخانه‌های سطح شهر مورد بازدید و پاک‌سازی قرار گرفته‌اند تا مسیر عبور و هدایت روان‌آب‌ها بدون مانع باشد.

شهردار خوانسار با بیان اینکه پیش از آغاز بارندگی‌ها بازدید میدانی از کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، جوی‌ها و رودخانه‌های شهر انجام شده است، گفت: عملیات پاک‌سازی و رفع موانع احتمالی در مسیر عبور آب با هدف افزایش ظرفیت عبور آب و جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها در نقاط مختلف شهر صورت گرفته است.

جاپلقی درباره وضعیت آب‌گرفتگی معابر و ورود آب به منازل و واحدهای تجاری نیز تصریح کرد: وضعیت معابر و نقاط مستعد آب‌گرفتگی به‌صورت مستمر توسط نیروهای خدمات شهری رصد می‌شود و با توجه به شرایط جغرافیایی شهر و مسیرهای عبور روان‌آب‌ها، نقاطی که احتمال تجمع آب در آن‌ها بیشتر است، در اولویت بازدید و نظارت قرار دارند.

وی همچنین از ایجاد حوضچه آرامش در منطقه منظریه خبر داد و افزود: این حوضچه با هدف کنترل سرعت جریان آب، کاهش خطر سیلاب و جلوگیری از ورود رسوبات به مسیرهای پایین‌دست ایجاد شده است.

شهردار خوانسار با اشاره به تأمین تجهیزات موردنیاز برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی خاطرنشان کرد: پمپ و دستگاه‌های کف‌کش به‌منظور تخلیه آب از منازل و امدادرسانی سریع به شهروندان تأمین شده و نیروهای خدمات شهری، عوامل اجرایی و ماشین‌آلات شهرداری نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.

جاپلقی ادامه داد: بازدید مستمر از نقاط مستعد آب‌گرفتگی و شناسایی مشکلات احتمالی با هدف انجام اقدامات فوری و جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها در معابر و مناطق مسکونی در حال انجام است.

وی با اشاره به پاک‌سازی رودخانه مرکزی شهر گفت: رودخانه مرکزی خوانسار به طول ۶ کیلومتر مورد بازدید و پاک‌سازی قرار گرفته و کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در معابر شهر نیز به‌منظور تسهیل جریان روان‌آب‌ها پاک‌سازی شده‌اند.

شهردار خوانسار اجرای کانیو در پروژه‌های زیرسازی و بهسازی معابر، به‌ویژه در شهرک شهید منتظری را از دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد و افزود: این عملیات با هدف هدایت اصولی آب‌های سطحی و جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها در معابر اجرا می‌شود.

جاپلقی با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیروهای عملیاتی تا پایان شرایط ناپایدار جوی و رفع مخاطرات احتمالی، اظهار کرد: رویکرد شهرداری خوانسار تنها مقابله با آب‌گرفتگی نیست، بلکه کنترل و هدایت اصولی روان‌آب‌ها، کاهش خطر وقوع سیلاب، حفاظت از اموال شهروندان و بهره‌برداری بهتر از منابع آب حاصل از نزولات جوی را نیز دنبال می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده آب‌گرفتگی معابر، ورود آب به منازل یا واحدهای تجاری و انسداد مسیرهای هدایت آب، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ارتباطی و واحدهای مربوطه شهرداری اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.