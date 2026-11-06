به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بیش از ۱۰۰ فعال هلندی روز جمعه به محل ساخت یک مرکز داده متعلق به شرکت «مایکروسافت» در آمستردام پایتخت هلند، وارد شده و به گسترش شتابان ظرفیت‌های محاسباتی موردنیاز برای راه‌اندازی فناوری‌های هوش مصنوعی اعتراض کردند. این اعتراضات هم‌زمان با تحرکات اعتراضی در ۱۶ کشور برگزار شد.

معترضان ابتدا در محل مذکور تجمع کرده و سپس وارد آن شدند و از جرثقیل‌ها بالا رفتند. آنان پلاکاردهایی در مخالفت با این پروژه در دست داشتند.

فعالان می‌گویند گسترش مراکز داده، فشار بر منابع تأمین برق و آب را افزایش می‌دهد و این مراکز برای دسترسی به منابع محدود، با بخش‌های مسکن و کسب‌وکار رقابت می‌کنند. آنان همچنین هشدار می‌دهند که این روند اهداف اقلیمی را تهدید می‌کند و تمرکز قدرت و داده‌ها در دست شرکت‌های بزرگ و خصوصی فناوری، خطرات جدی به همراه دارد.

در مقابل، شرکت‌های فناوری می‌گویند این پروژه‌ها زیرساختی اساسی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده در زمینه هوش مصنوعی و رایانش ابری به شمار می‌روند.

این تحرکات اعتراضی که ائتلاف «مراکز داده آلاینده را متوقف کنید» سازمان‌دهی کرده، به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. گروه‌های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست و حقوق دیجیتال نیز در آن مشارکت دارند و خواستار توقف ساخت مراکز داده جدید و بزرگ‌ تا زمان تدوین مقررات شفاف‌تر از سوی دولت‌ها برای سامان‌دهی این بخش هستند.

قرار است این اعتراضات شامل راهپیمایی‌هایی در دوبلین، تجمعی در مقابل پارلمان ورشو و همچنین اقدامی اعتراضی علیه یک مرکز داده دیگر متعلق به «مایکروسافت» در دانمارک باشد.

واکنش‌های منفی به گسترش مراکز داده از اسپانیا تا هند و ایالات متحده در حال افزایش است. روز پنجشنبه نیز سهام شرکت‌های فناوری به‌ شدت کاهش یافت؛ زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حزب دموکرات پس از تسلط بر کنگره، مقررات «سخت‌گیرانه‌تری» وضع کند که رونق هوش مصنوعی را محدود سازد.

گفتنی است در هلند حدود ۲۰۰ مرکز داده وجود دارد که برخی از آن‌ها فعال‌اند و برخی دیگر در مرحله برنامه‌ریزی یا ساخت و ساز قرار دارند.