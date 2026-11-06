به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،شامگاه جمعه، در نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران که در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، از آماده‌باش کامل ستادهای مدیریت بحران استان در پی هشدارهای جدید هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز برای برخی شهرستان‌های شمالی خبر داد و گفت: فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان باید با آمادگی کامل و حضور مستمر، شرایط جوی را رصد کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارش‌ها در روزهای پیش‌رو ادامه خواهد داشت و لازم است همه دستگاه‌های مسئول متناسب با شرایط هر شهرستان برای مقابله با مخاطرات احتمالی آماده باشند.

استاندار تهران افزود: در این نشست وظایف دستگاه‌ها بار دیگر بررسی شد و مقرر شد ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی پیش از بروز شرایط اضطراری در نقاط حساس مستقر شوند.

معتمدیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده طی یک ماه گذشته تصریح کرد: شهرداری‌ها در محدوده شهرها و شرکت آب منطقه‌ای، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در خارج از محدوده شهری، پاکسازی مسیرهای عبور آب، کانال‌ها، تقاطع‌ها و پل‌ها را دنبال کرده‌اند و این اقدامات باید تا پایان موج بارشی ادامه یابد.

وی جلوگیری از تلفات جانی را اولویت نخست مدیریت بحران استان دانست و تأکید کرد: فرمانداران باید نقاط پرخطر، بستر و حریم رودخانه‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب را به‌طور مستمر پایش کنند و در صورت مشاهده احتمال تهدید منازل، مدارس یا تأسیسات، اقدامات پیشگیرانه را بدون تأخیر به اجرا بگذارند.

استاندار تهران با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی طی پنج سال گذشته خاطرنشان کرد: بارش‌های پیش‌رو فرصتی ارزشمند برای استان است و باید با مدیریت صحیح روان‌آب‌ها، ضمن جلوگیری از خسارت، از این ظرفیت برای تقویت منابع آبی استفاده کرد.

معتمدیان با اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره آمادگی دستگاه‌های مسئول گفت: ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها، شهر تهران و مرکز مدیریت بحران استانداری به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند؛ با این حال مردم نیز باید توصیه‌های هواشناسی و امدادی را جدی بگیرند و از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر نقاط پرخطر خودداری کنند.

وی در پایان درباره احتمال اعمال محدودیت در فعالیت ادارات یا مدارس افزود: هرگونه تصمیم در این زمینه متناسب با شرایط هر منطقه و بر اساس گزارش دستگاه‌های تخصصی اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.