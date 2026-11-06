به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‌ای، حمله به غیرنظامیان در بازار الوزاعی در تعز و تمامی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در این استان را به‌ شدت محکوم کرد.

این شورا نظام سعودی را مسئول کامل این کشتار و پیامدهای حقوقی و انسانی آن دانست و تاکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان، بازارها و تأسیسات غیرنظامی و نقض حاکمیت جمهوری یمن بدون مجازات نخواهد ماند. این شورا همچنین اعلام کرد که از حق مشروع خود برای دفاع از مردم و حاکمیت کشور استفاده خواهد کرد.

این شورا نظام جنایتکار سعودی را مسئول این تشدید تنش دانست و از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواست به سکوت شرم‌آور خود پایان دهند، این جنایت را فوراً و به‌ صراحت محکوم کنند و از انجام تحقیقات درباره کشتار الوازعیه و دیگر جنایات پیشین حمایت کنند.

شورای عالی سیاسی همچنین به دولت و نهادهای ذی‌ربط دستور داد وظایف خود را در قبال مجروحان انجام دهند، به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‌رسانی کنند، از خانواده‌های شهدا حمایت به عمل آورند، میزان خسارات را ارزیابی و شواهد را مستند کنند و اقدامات حقوقی و قانونی لازم را به سرانجام برسانند.

این شورا با تأکید بر اینکه خون فرزندان این ملت پایمال نخواهد شد، حفاظت از مردم و صیانت از حاکمیت کشور را مسئولیتی دانست که هیچ‌گونه سهل‌انگاری در قبال آن پذیرفتنی نیست. وی افزود این جنایات چیزی جز پایداری بیشتر یمن تا تحقق پیروزی و آزادسازی وجب‌به‌وجب خاک این کشور به دنبال نخواهد داشت.

صبح امروز جمعه، دشمن سعودی با هدف قرار دادن بازار الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز، در اوج رفت‌وآمد و ازدحام شهروندان، کشتاری خونین علیه غیرنظامیان مرتکب شد. در پی این حمله، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شدند. این آمار اولیه و غیرنهایی است و احتمال افزایش آن وجود دارد. عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر افراد مفقودشده همچنان ادامه دارد.

منابع رسانه‌ای در استان تعز گزارش دادند که این حمله زمانی بازار را هدف قرار داد که فعالیت‌های تجاری و رفت‌وآمد شهروندان به اوج خود رسیده بود. این منابع تأکید کردند که شمار اولیه شهدا و مجروحان از ۳۰ نفر فراتر رفته است. در همین حال، گروه‌های امدادی و شهروندان همچنان در میان آوار و اطراف محل حادثه به دنبال پیکر مفقودشدگان هستند؛ این در حالی است که پرواز جنگنده‌های دشمن سعودی بر فراز منطقه ادامه دارد.