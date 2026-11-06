به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام استانداری خوزستان، با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی خوزستان و به دستور استاندار، فعالیت مهدکودک‌ها، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز شنبه شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۵ به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

زمان شروع فعالیت ادارات دولتی به جز مراکز امدادی، درمانی، آتش‌نشانی، خدمات شهری شهرداری و سایر مراکز ضروری شهرستان‌های مذکور در تاریخ یادشده با دو ساعت تأخیر خواهد بود.

نحوه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه شهرستان‌های مذکور بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌ها و پس از هماهنگی با استانداری می‌باشد.