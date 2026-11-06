یادداشت مهمان- کریم سرافراز، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ؛ دشمنی آمریکا با ملت ایران، یک اختلاف سیاسی یا حاصل تغییر دولت‌ها و جریان‌های حاکم در واشنگتن نیست؛ این دشمنی ریشه در ماهیت سلطه‌طلبانه نظام استکباری و ایستادگی ملت ایران بر استقلال، عزت و حق تعیین سرنوشت خویش دارد.

از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و غارت منابع ملی تا حمایت از رژیم بعث عراق، تحریم‌های ظالمانه، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تجاوزات نظامی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره خصومت آمریکا با ملت ایران هستند. تجربه تاریخی نشان داده است که مسئله اصلی نظام سلطه، نه یک دولت و جناح سیاسی، بلکه اصل استقلال و اقتدار ایران است.

دشمن‌شناسی؛ مقدمه مواجهه هوشمندانه

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یک حقیقت راهبردی را برجسته می‌کند: ملت ایران نباید در شناخت دشمن دچار خطای محاسباتی شود.

امید بستن به تغییر ماهیت استکبار از مسیر امتیازدهی و عقب‌نشینی، نادیده گرفتن تجربه تاریخی ملت ایران است. دشمنی که به دنبال تسلیم بی‌قیدوشرط ایران است، با امتیازگیری متوقف نخواهد شد؛ بلکه عقب‌نشینی را زمینه‌ای برای زیاده‌خواهی بیشتر تلقی خواهد کرد.

اقتدار دفاعی؛ ضامن امنیت و بازدارندگی ملی

تأکید فرمانده معظم کل قوا، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بر آمادگی رزمی هوشمندانه، پاسخ فوری و اثرگذار به تهدیدات و تقویت توانمندی‌های دفاعی، نشان‌دهنده ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن است.

تقویت فناوری‌های بومی، ارتقای توان اطلاعاتی و دفاعی، افزایش آمادگی نیروهای مسلح و به‌روزرسانی ظرفیت‌های بازدارندگی، پیام روشنی دارد: امنیت و تمامیت ارضی ایران قابل معامله نیست و هرگونه تجاوز با پاسخ مقتدرانه مواجه خواهد شد.

وحدت ملی؛ پشتوانه اقتدار ایران

قدرت ایران فقط در توان نظامی خلاصه نمی‌شود. وحدت ملی، سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، پیشرفت علمی، استقلال اقتصادی و مدیریت جهادی، اضلاع مکمل اقتدار جمهوری اسلامی هستند.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت ملی از نیروهای مسلح تأکید دارند، مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه، توجه به معیشت مردم، مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی، پشتوانه مردمی اقتدار کشور را مستحکم‌تر کنند.

جبهه مقاومت؛ افق آینده منطقه

استواری جبهه مقاومت از فلسطین و لبنان تا عراق و یمن، بیانگر اهمیت همبستگی ملت‌های مستقل در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بیگانه است.

آینده غرب آسیا باید به دست ملت‌های این منطقه رقم بخورد، نه قدرت‌هایی که دهه‌ها منافع خود را بر امنیت و استقلال ملت‌ها تحمیل کرده‌اند. شکل‌گیری نظم منطقه‌ای عادلانه و مستقل، نیازمند همگرایی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و مقابله با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

سخن پایانی

استکبارستیزی یک شعار مقطعی و مناسبتی نیست؛ یک منطق راهبردی برای صیانت از استقلال، عزت و منافع ملی است.

امروز راهبرد اساسی کشور باید بر سه پایه استوار باشد:

اقتدار دفاعی و بازدارندگی هوشمندانه

وحدت و انسجام ملی

پیشرفت همه‌جانبه و ساخت ایران قوی

ملت ایران برای استقلال خود هزینه داده است و اجازه نخواهد داد دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی قربانی زیاده‌خواهی دشمنان شود. ایران قوی، ملت متحد، دشمن‌شناسی هوشمندانه و مقاومت مقتدرانه؛ این است منطق ماندگار استکبارستیزی.



«إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»

