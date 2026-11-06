به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس استان تهران، در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید و ناپایداری شرایط جوی طی روزهای شنبه و یکشنبه، شهروندان باید برای پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر اساس این توصیه‌ها، شهروندان باید از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت امکان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

همچنین ضروری است از حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و معابر آب‌گرفته فاصله گرفته شود و در روزهای یادشده از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات پرهیز شود.

اورژانس استان تهران همچنین از رانندگان خواست هنگام تردد، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کنند.

در زمان وقوع رعدوبرق نیز شهروندان باید از حضور در فضاهای باز و پناه گرفتن زیر درختان خودداری کنند.

توجه ویژه به وضعیت کودکان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر از دیگر توصیه‌های اورژانس استان تهران در شرایط ناپایدار جوی است.

بر اساس این گزارش، شهروندان در صورت بروز حادثه و نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.