به گزارش خبرنگار مهر، دوره آمادگی مهارت‌های عملیاتی ویژه ۳۰ نفر از فراگیران جمعیت هلال‌احمر شهرستان پلدختر به مدت سه روز برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای سطح توانمندی شرکت‌کنندگان، تقویت مهارت‌های عملیاتی و افزایش آمادگی آنان برای حضور مؤثر در فعالیت‌های امدادی و عملیاتی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

در این برنامه، فراگیران به مدت سه روز در یک دوره آموزشی و مهارتی حضور یافتند تا توانایی‌های خود را در زمینه آمادگی عملیاتی ارتقا دهند.

برگزاری چنین دوره‌هایی در راستای تقویت ظرفیت نیروی انسانی جمعیت هلال‌احمر و افزایش آمادگی فراگیران برای ایفای نقش در مأموریت‌های امدادی و شرایط نیازمند حضور نیروهای آموزش‌دیده انجام می‌شود.