به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، علاوه بر استان خوزستان، برای استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و برخی مناطق استان کردستان از جمله مریوان، سروآباد، دهگلان، کامیاران و قروه نیز هشدار سطح قرمز صادر شده است.

وی افزود: این هشدار با توجه به پیش‌بینی رگبارهای شدید باران، وزش باد شدید موقتی و بارش برف در ارتفاعات صادر شده و اعتبار آن از هم‌اکنون تا روز یکشنبه (۱۷ آبان‌) خواهد بود.

اصغری ادامه داد: همچنین در استان همدان، به‌ویژه شهرهای نهاوند، فامنین، رزن، بهار، تویسرکان، اسدآباد و همدان، تا روز یکشنبه انتظار بارش‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

تهران شنبه و یکشنبه بارانی می‌شود؛ هشدار بارش سنگین در لواسان و دماوند

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان بوشهر گفت: در همین بازه زمانی، بارش‌ها در مناطق شمالی و مرکزی استان بوشهر نیز می‌تواند خطرناک باشد و به محصولات کشاورزی آماده برداشت خسارت وارد کند.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت جوی استان تهران خاطرنشان کرد: ساکنان مناطق لواسان، امامزاده داوود، میگون، دربند، آبعلی و دماوند باید برای روزهای شنبه (۱۶ آبان) و یکشنبه (۱۷ آبان) منتظر بارش‌های نسبتاً سنگین باشند.