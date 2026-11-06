https://mehrnews.com/x3dxnv ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 7002172 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ تجدید بیعت مردم کرمانشاه با رهبر معظم انقلاب در تجمعات شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در دویست و پنجاه و یکمین اجتماع نحن منتقمون، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 7002172 کپی شد مطالب مرتبط دویستوپنجاهویکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اجتماع دویستوپنجاهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اجتماع دویستوچهلونهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اجتماع دویستوچهلوهشتم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و چهل و هفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها بیعت با رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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