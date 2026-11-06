به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی عصر جمعه در گفتگو باخبرنگاران با اشاره به هشدار هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در ساعات و روزهای آینده گفت: تیم‌های واکنش سریع و عملیاتی امداد و نجات هلال‌احمر قم برای ارائه خدمات در مناطق در معرض خطر آماده‌اند.

وی با اشاره به احتمال بارش شدید باران، آب‌گرفتگی معابر و جاری‌شدن سیلاب در برخی مناطق شهری افزود تجهیزات تخصصی از جمله پمپ‌های لجن‌کش، ژنراتورهای برق و خودروهای نجات برای عملیات امدادی در اختیار تیم‌ها قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از شهروندان خواست از توقف و تردد در مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند تا در معرض خطرهای احتمالی ناشی از بارندگی قرار نگیرند.

بهرامی همچنین با توجه به احتمال وزش باد شدید و کاهش دید، از کوهنوردان، طبیعت‌گردان و گردشگران خواست تا بهبود شرایط جوی از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی پرخطر پرهیز کنند.