به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر، شامگاه جمعه، از احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها، بارش برف و کولاک در ارتفاعات استان خبر داد و گفت: با توجه به صدور هم‌زمان هشدار قرمز تشدید بارش و هشدار نارنجی نفوذ توده هوای سرد، شهروندان باید از طبیعت‌گردی و تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: هشدار قرمز بارش برای مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان از بعدازظهر شنبه ۱۶ آبان تا یکشنبه‌شب ۱۷ آبان صادر شده است.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران افزود: در این بازه زمانی، بارش شدید باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، مه‌گرفتگی و کولاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

یزدی‌مهر با اشاره به دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی تصریح کرد: ریزش سنگ، وقوع بهمن و انسداد برخی محورهای کوهستانی نیز از جمله پیامدهایی است که در مناطق تحت تأثیر این سامانه دور از انتظار نیست.

وی همچنین از صدور هشدار نارنجی درباره نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد تا اواخر سه‌شنبه ۱۹ آبان خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای مناطق مرکزی و جنوبی استان پنج تا هشت درجه و دمای نواحی شمالی و ارتفاعات هفت تا ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با اشاره به نشست ستاد مدیریت بحران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بیان کرد: در این نشست بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، استقرار پیش‌دستانه ماشین‌آلات و تجهیزات در نقاط حساس و پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و محورهای کوهستانی تأکید شد.

یزدی‌مهر از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی از توقف و تردد در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها، صعود به ارتفاعات، طبیعت‌گردی و سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی همچنین با توجه به افت محسوس دما، بر ضرورت بررسی سامانه‌های گرمایشی و محافظت از لوله‌های آب در برابر یخ‌زدگی تأکید کرد و از فعالان بخش کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای خواست تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران در پایان تأکید کرد: شهروندان باید هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های امدادی را از منابع رسمی دنبال کنند و اخبار مربوط به محدودیت احتمالی فعالیت مدارس و ادارات را نیز صرفاً از مراجع مسئول دریافت کنند.