به گزارش خبرگزاری مهر، تحسین عزیزی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال بروز سیلاب در مناطق مختلف استان و در راستای صیانت از سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، فعالیت حضوری مدارس کردستان در روز شنبه لغو شده است.

وی افزود: این تصمیم با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی اتخاذ شده تا از بروز حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی پیشگیری شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش کردستان، آموزش دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شبکه شاد دنبال خواهد شد.